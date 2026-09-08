Зеленський: РФ готує мобілізувати 300 тисяч військових

Володимир Зеленський. Фото:Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже підготувала інфраструктуру для нової мобілізації та розраховує додатково залучити щонайменше 300 тисяч військових. За його словами, рішення можуть ухвалити після виборів до Держдуми наприкінці вересня, а формат мобілізації наразі невідомий.

Про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, інформує Новини.LIVE.

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Коли Росія може почати мобілізацію

За словами Зеленського, російська влада до завершення виборів до Державної думи РФ намагатиметься заперечувати підготовку мобілізації. Таким чином у Кремлі хочуть не створювати додаткової напруги всередині країни.

Президент зазначив, що не знає, якою саме буде нова кампанія — відкритою чи прихованою. Водночас, за його словами, Україна має інформацію про плани Росії додатково залучити до війська щонайменше 300 тисяч людей.

"Ми розуміємо цифру 300 тисяч мінімум російських воїнів. Додатково це те, на що вони розраховують. Принаймні, дивіться, інфраструктура в Росії вже підготовлена під мобілізацію", — заявив Зеленський.

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Він додав, що нова мобілізація буде дорогою для російської економіки та складною для влади.

Раніше українська розвідка також повідомляла про підготовку Росією додаткової хвилі мобілізації. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України, Москва планує залучити по 300 тисяч людей у 2026 та 2027 роках.

Що може змінитися після виборів у РФ

Зеленський прогнозує, що після завершення виборів до Держдуми наприкінці вересня може змінитися риторика російської влади.

За його словами, саме після виборів стане зрозуміло, якими будуть подальші кроки Кремля щодо мобілізації.

"В кінці вересня, коли вибори закінчаться, ми побачимо нову динаміку їх риторики", — сказав президент.

За даними української розвідки, рішення щодо нової хвилі мобілізації Росія може ухвалити після проведення виборів до Держдуми, запланованих на 18–20 вересня.

Чому Росія посилює удари по Україні

Зеленський пов'язав можливу мобілізацію із ситуацією на фронті. Він заявив, що російська армія не має очікуваних успіхів на полі бою, тому Москва намагається демонструвати силу за допомогою масованих повітряних ударів по Україні.

Президент також звинуватив російську сторону в поширенні неправдивих заяв про ситуацію на фронті. Зокрема, він згадав Святогірськ, який, за його словами, залишається під контролем українських військових, а також заяви РФ щодо наближення російських військ до Сум.

"На полі бої не виходить. Де показувати удари? Тільки в повітрі. Тут у них є сила. Також це факт", — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна має враховувати спроможність Росії завдавати інтенсивних повітряних ударів по українській території.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував російські удари по аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" напередодні приїзду американської делегації. За словами президента, Росія хотіла продемонструвати, що Україна нібито не здатна гарантувати безпеку для міжнародних партнерів.

Також Новини.LIVE писали про оцінку Зеленським переговорів представників США та Росії. Президент припустив, що сторони могли обговорювати можливі домовленості щодо припинення ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі, а також інші питання, пов'язані з подальшим перебігом переговорного процесу.