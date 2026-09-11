Наслідки нічної атаки на Росію 11 вересня: пожежі у Волгограді та Енгельсі

Пожежа на складі OZON в Саратові. Фото: кадр з відео

У ніч проти 11 вересня, в п'ятницю, Волгоград, Саратов, Самара та дагестанський Каспійськ опинилися під ударами минулої ночі. Відомо, що в Росії під атаку потрапили нафтопереробні заводи, є постраждалі та загиблі. Також виникли масштабні пожежі, зокрема на одному з логістичних центрів маркетплейсу OZON.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі, де з'явилися фото та відео наслідків атаки.

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Вибухи в Росії 11 вересня

Одразу кілька областей Російської Федерації зазнали комбінованих повітряних ударів із застосуванням безпілотників та ракет. Під прицілом опинилися об'єкти в Саратові, Енгельсі, Самарі, Волгограді, а також у місті Каспійськ у Дагестані.

Найбільш серйозні наслідки для цивільної та промислової інфраструктури зафіксовано у Волгоградській області, яка опинилася під ракетним обстрілом. Внаслідок атаки загорівся багатоквартирний будинок, також місцева влада підтвердила падіння уламків на промислову зону.

Пожежа на складі OZON. Фото: соцмережі

"Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу об'єктів на території Волгоградської області було пошкоджено багатоквартирний будинок на вулиці Героїв Малої Землі у Красноармійському районі Волгограда", — повідомив губернатор регіону.

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Зарево від пожежі. Фото: соцмережі

Тим часом Саратовську область масовано атакували безпілотні літальні апарати. Однією з головних цілей дронів став місцевий нафтопереробний завод. Одночасно під ударом опинився великий логістичний хаб компанії Ozon у Саратові.

Неспокійно було і в місті Енгельс тієї ж області, де після серії вибухів спалахнула пожежа.

Новини.LIVE повідомляли, що 10 вересня було підтверджено, що Сили оборони України провели скоординовану серію далекобійних ударів у глибокому тилу РФ, уразивши за одну добу одразу вісім об'єктів воєнної та логістичної інфраструктури ворога.

Крім того, 7 вересня та в ніч проти 8 вересня українські військові завдали прицільних ударів по об'єктах армії РФ на тимчасово окупованих територіях, знищивши пункти управління окупантів і базу, де загарбники зберігали, налаштовували та запускали ударні безпілотники.

Паралельно ГУР МО викрило масштабну мережу підприємств ВПК держави-агресора, розсекретивши 155 заводів і конструкторських бюро зі складу холдингу "Роселектроніка" держкорпорації "Ростєх". Ці компанії відповідають за випуск мікроелектроніки для російських ракет, дронів, систем РЕБ та бойових літаків. Оскільки значна частина цих виробників досі уникає західних санкцій, українська сторона передає дані союзникам, аби перекрити росіянам лазівки для нелегального імпорту критичних компонентів.