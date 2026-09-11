Последствия ночной атаки на Россию 11 сентября: пожары в Волгограде и Энгельсе

Пожар на складе OZON в Саратове. Фото: кадр из видео

В ночь на 11 сентября, в пятницу, Волгоград, Саратов, Самара и дагестанский Каспийск подверглись ударам. Известно, что в России под атаку попали нефтеперерабатывающие заводы, есть пострадавшие и погибшие. Также возникли масштабные пожары, в частности на одном из логистических центров маркетплейса OZON.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где появились фото и видео последствий атаки.

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Взрывы в России 11 сентября

Сразу несколько областей Российской Федерации подверглись комбинированным воздушным ударам с применением беспилотников и ракет. Под прицелом оказались объекты в Саратове, Энгельсе, Самаре, Волгограде, а также в городе Каспийске в Дагестане.

Наиболее серьезные последствия для гражданской и промышленной инфраструктуры зафиксированы в Волгоградской области, которая подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки загорелся многоквартирный дом, также местные власти подтвердили падение обломков на промышленную зону.

Пожар на складе OZON. Фото: соцсети

"Сегодня ночью в результате ракетного обстрела объектов на территории Волгоградской области был поврежден многоквартирный дом на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда", — сообщил губернатор региона.

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Огонь от пожара. Фото: соцсети

Тем временем Саратовскую область массированно атаковали беспилотные летательные аппараты. Одной из главных целей дронов стал местный нефтеперерабатывающий завод. Одновременно под ударом оказался крупный логистический хаб компании Ozon в Саратове.

Неспокойно было и в городе Энгельс той же области, где после серии взрывов вспыхнул пожар.

Новини.LIVE сообщали, что 10 сентября было подтверждено: Силы обороны Украины нанесли скоординированную серию дальних ударов в глубоком тылу РФ, поразив за сутки сразу восемь объектов военной и логистической инфраструктуры противника.

Кроме того, 7 сентября и в ночь на 8 сентября украинские военные нанесли прицельные удары по объектам армии РФ на временно оккупированных территориях, уничтожив пункты управления оккупантов и базу, где захватчики хранили, настраивали и запускали ударные беспилотники.

Параллельно ГУР МО раскрыло масштабную сеть предприятий ВПК государства-агрессора, рассекретив 155 заводов и конструкторских бюро, входящих в состав холдинга "Росэлектороника" госкорпорации "Ростех". Эти компании отвечают за выпуск микроэлектроники для российских ракет, дронов, систем РЭБ и боевых самолетов. Поскольку значительная часть этих производителей до сих пор избегает западных санкций, украинская сторона передает данные союзникам, чтобы перекрыть россиянам лазейки для нелегального импорта критически важных компонентов.