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Главная Новости дня Россия оказалась под массированным ударом БпЛА и ракет: последствия

Россия оказалась под массированным ударом БпЛА и ракет: последствия

Ua ru
11 сентября 2026 08:21
Последствия ночной атаки на Россию 11 сентября: пожары в Волгограде и Энгельсе
Пожар на складе OZON в Саратове. Фото: кадр из видео

В ночь на 11 сентября, в пятницу, Волгоград, Саратов, Самара и дагестанский Каспийск подверглись ударам. Известно, что в России под атаку попали нефтеперерабатывающие заводы, есть пострадавшие и погибшие. Также возникли масштабные пожары, в частности на одном из логистических центров маркетплейса OZON.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где появились фото и видео последствий атаки.

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Взрывы в России 11 сентября

Сразу несколько областей Российской Федерации подверглись комбинированным воздушным ударам с применением беспилотников и ракет. Под прицелом оказались объекты в Саратове, Энгельсе, Самаре, Волгограде, а также в городе Каспийске в Дагестане.

Наиболее серьезные последствия для гражданской и промышленной инфраструктуры зафиксированы в Волгоградской области, которая подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки загорелся многоквартирный дом, также местные власти подтвердили падение обломков на промышленную зону.

Вибухи в Росії
Пожар на складе OZON. Фото: соцсети

"Сегодня ночью в результате ракетного обстрела объектов на территории Волгоградской области был поврежден многоквартирный дом на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда", — сообщил губернатор региона.

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Огонь от пожара. Фото: соцсети

Тем временем Саратовскую область массированно атаковали беспилотные летательные аппараты. Одной из главных целей дронов стал местный нефтеперерабатывающий завод. Одновременно под ударом оказался крупный логистический хаб компании Ozon в Саратове.

Неспокойно было и в городе Энгельс той же области, где после серии взрывов вспыхнул пожар.

Новини.LIVE сообщали, что 10 сентября было подтверждено: Силы обороны Украины нанесли скоординированную серию дальних ударов в глубоком тылу РФ, поразив за сутки сразу восемь объектов военной и логистической инфраструктуры противника.

Кроме того, 7 сентября и в ночь на 8 сентября украинские военные нанесли прицельные удары по объектам армии РФ на временно оккупированных территориях, уничтожив пункты управления оккупантов и базу, где захватчики хранили, настраивали и запускали ударные беспилотники.

Параллельно ГУР МО раскрыло масштабную сеть предприятий ВПК государства-агрессора, рассекретив 155 заводов и конструкторских бюро, входящих в состав холдинга "Росэлектороника" госкорпорации "Ростех". Эти компании отвечают за выпуск микроэлектроники для российских ракет, дронов, систем РЭБ и боевых самолетов. Поскольку значительная часть этих производителей до сих пор избегает западных санкций, украинская сторона передает данные союзникам, чтобы перекрыть россиянам лазейки для нелегального импорта критически важных компонентов.

НПЗ обстрелы Россия ракетный удар Ozon
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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