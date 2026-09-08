ГУР назвало 155 підприємств РФ: всі вони виробляють зброю

Російська ракета, поряд військові РФ. Ілюстративне фото: thetrumpet.com

ГУР Міноборони України оприлюднило дані 155 російських підприємств, які входять до холдингу "роселектроніка" держкорпорації "Ростєх" та виробляють компоненти для ракет, безпілотників, засобів РЕБ, авіації й іншої військової техніки. Частина цих компаній досі не перебуває під санкціями країн санкційної коаліції, що, за даними розвідки, створює ризики для обходу обмежень.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Які підприємства входять до "роселектроніки"

Українська розвідка оприлюднила інформацію про 155 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням російського холдингу "роселектроніка". Він є частиною державної корпорації "Ростєх".

До складу холдингу входять підприємства та наукові організації, які займаються розробкою і виробництвом радіоелектронних компонентів та технологій, засобів зв’язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання.

Відомо, що продукція цих підприємств використовується у значній частині російського озброєння. Йдеться, зокрема, про балістичні та крилаті ракети, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, військову техніку, системи радіолокації та зв’язку, а також авіаційну техніку.

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Які підприємства виробляють компоненти для ракет

Серед підприємств "роселектроніки" ГУР називає компанії, залучені до виробничої кооперації зі створення російських балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та 3М22 "Циркон".

Зокрема, йдеться про:

АТ "НИИ "ГИРИКОНД"" — виробника прецизійних потенціометрів для ракет "Циркон";

АТ "НИЦЭВТ" — підприємство, яке постачає блоки обробки польотної інформації для балістичних ракет "Іскандер";

АТ "НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" — виробника імпульсних та нагрівальних трансформаторів, які використовуються у ракетах 9М723.

"НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Аналогічна ситуація стосується майже половини підприємств холдингу, інформацію про які оприлюднили цього разу.

У ГУР наголосили, що включення окремих підприємств, зокрема "ГИРИКОНД" та "НИЦЭВТ", до санкційних списків більшості країн-партнерів не призвело до суттєвого скорочення загальних обсягів виробництва відповідних ракет. У розвідці також пояснили, що це не свідчить про неефективність санкцій, а вказує на необхідність удосконалення контролю за їхнім дотриманням та посилення відповідальності за порушення.

Головне управління розвідки закликало посилити контроль за міжнародними ланцюгами постачання, щоб унеможливити обхід санкцій та передачу Росії критичних технологій, обладнання, програмного забезпечення і сировини.

Новини.LIVE писали, глава держави Володимир Зеленський повідомив, що далекобійні санкції проти Росії продовжують діяти. Зокрема, стало відомо, що Збройні Сили України уразили об'єкти російської військової та економічної інфраструктури. А саме: нафтопереробні заводи одразу в кількох областях: Пермському краї, Татарстані та на території Рязанського регіону.

Новини.LIVE також інформували, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко вважає — в РФ зростає невдоволення війною. На його думку, це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат Росії. Він також додав, що регіональні бюджети не здатні забезпечувати фінансування виплат для набору на нові контракти.