У РФ вистачить ресурсів на війну на наступні 2 роки - ГУР

Олег Іващенко. Фото: ГУР

У Росії зберігаються ресурси для продовження війни проти України щонайменше у 2027–2028 роках, однак для послаблення її воєнного потенціалу потрібен подальший тиск міжнародних партнерів. Водночас у РФ погіршується економічна ситуація, зростають бойові втрати, а система залучення військових на контракт поступово вичерпує свої можливості.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив в інтерв’ю "Укрінформу", передає Новини.LIVE.

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У Росії ще є ресурси для війни

Олег Іващенко поділився з журналістами, що Росія наразі має достатньо ресурсів, щоб продовжувати бойові дії проти України протягом наступних кількох років.

"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", — зазначив начальник ГУР.

На його думку, для скорочення можливостей Росії необхідна скоординована робота України та міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про ефективне застосування санкцій, які мають обмежувати доступ РФ до необхідних для військово-промислового комплексу технологій та матеріалів. Водночас начальник ГУР зазначив, що українська розвідка відстежує країни, через які до Росії продовжують надходити електронні компоненти, верстати та спеціальна хімія. Придбані таким чином товари згодом використовуються російською оборонною промисловістю для виробництва озброєння та забезпечення війни проти України.

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"Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", — зазначив він.

У РФ вичерпується модель набору військових на контракт

Окремо начальник ГУР звернув увагу на ситуацію з комплектуванням російської армії. Він вважає, що модель залучення військових на контракт, яка передбачає значні одноразові та регіональні виплати, значною мірою вичерпала себе. Адже, регіональні бюджети Росії вже не здатні в колишньому обсязі фінансувати виплати для нових контрактників, водночас втрати російських військ залишаються високими.

Також він розповів журналістам, що у російському суспільстві зростає невдоволення війною. Водночас, поки складно оцінити, чи переросте воно у достатньо потужний протестний рух.

"Але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт у Росії себе значною мірою вичерпала. Ми бачимо, що регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ. Середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб, іноді – 1500. Йдеться про вбитих і важкопоранених", — заявив начальник ГУР, пов’язавши такі настрої з економічною ситуацією та масштабними втратами російських військових.

Ми писали, що політолог Володимир Фесенко дав ексклюзивний коментар Новини.LIVE, він поділився своєму думкою, що після 20 вересня війна проти України може не завершитися, а, навпаки, перейти до нового етапу, що супроводжуватиметься ще більшою ескалацією. Серед можливих сценаріїв Фесенко назвав проведення в Росії вибіркової мобілізації, після чого можуть посилитися бойові дії на фронті та почастішати нові атаки.

Новини.LIVE інформували, що тим часом, далекобійні санкції України проти РФ продовжуються. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України здійснили чергові точні удари по об’єктах російської військової та економічної інфраструктури. Операції проводилися як на території Росії, так і в акваторії Чорного моря.