Після 20 вересня можливе нове загострення війни - Фесенко

Володимир Фесенко. Фото: Володимир Фесенко/Facebook

Політолог Володимир Фесенко припускає, що після 20 вересня війна проти України може не завершитися, а перейти до нового, більш потужного етапу ескалації. Він заявив, що одним зі сценаріїв може стати вибіркова мобілізація в Росії, а згодом — посилення бойових дій на фронті та нові атаки.

Про це він заявив, коментуючи можливий розвиток подій після 20 вересня, в прямому ефірі Вечір.LIVE.

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Фесенко назвав можливий сценарій мобілізації в РФ

Володимир Фесенко дав ексклюзивний коментар журналістці Вечір.LIVE Аліні Гирюшті— після 20 вересня не варто очікувати автоматичного зниження напруженості у війні. Навпаки, на його думку, може розпочатися новий етап ескалації.

Одним із можливих сценаріїв політолог назвав мобілізацію в Росії. Він вважає малоймовірним проведення повної мобілізації, оскільки Москва наразі не готова до такого кроку з організаційних та ресурсних причин.

Водночас, Росія може вдатися до вибіркової мобілізації за окремими категоріями.

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"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин — організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", — зазначив політолог.

Він додав, що про можливість такого розвитку подій свідчать різні дані, зокрема інформація, яку оприлюднює українська розвідка.

Коли Росія може використати нові резерви

Володимир Фесенко наголосив, що мобілізованих військових не можна одразу використовувати для масштабних наступальних операцій. Для підготовки нових резервів, за його оцінкою, знадобиться щонайменше три-чотири місяці.

"Для того щоб мобілізація дала додаткові резерви і ресурси, людські ресурси для атак, потрібно декілька місяців, мінімум три-чотири місяці", — пояснив політолог.

Тому в разі проведення мобілізації у жовтні масштабні наступальні дії із залученням нових резервів можуть розпочатися на початку наступного року. Водночас окремі точкові атаки або спроби посилити наступ на певних ділянках фронту можуть відбутися раніше.

Серед можливих напрямків Фесенко назвав подальше посилення бойових дій на Донбасі. Також він не виключив спроб Росії атакувати Україну на інших напрямках, зокрема на півночі.

Окремим сценарієм політолог назвав можливість агресивних дій Росії проти європейських країн.

Росія може змінити тактику повітряних атак

Ще одним можливим проявом ескалації Фесенко вважає посилення повітряної війни проти України.

Він запевняє, що Росія вже неодноразово змінювала тактику застосування ракет і безпілотників. Тому надалі Москва може вдатися до нових способів проведення повітряних атак залежно від можливостей української протиповітряної оборони.Важливу роль відіграватиме наявність в України засобів протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним ракетам, зокрема ракет для комплексів Patriot.

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