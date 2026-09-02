После 20 сентября возможно новое обострение войны — Фесенко

Владимир Фесенко. Фото: Владимир Фесенко/Facebook

Политолог Владимир Фесенко предполагает, что после 20 сентября война против Украины может не закончиться, а перейти в новую, более масштабную стадию эскалации. Он заявил, что одним из сценариев может стать выборочная мобилизация в России, а впоследствии — усиление боевых действий на фронте и новые атаки.

Об этом он заявил, комментируя возможное развитие событий после 20 сентября, в прямом эфире Вечір.LIVE.

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Фесенко назвал возможный сценарий мобилизации в РФ

Владимир Фесенко дал эксклюзивный комментарий журналистке Вечір.LIVE Алине Гирюште — после 20 сентября не стоит ожидать автоматического снижения напряженности в войне. Напротив, по его мнению, может начаться новый этап эскалации.

Одним из возможных сценариев политолог назвал мобилизацию в России. В то же время он считает маловероятным проведение полной мобилизации, поскольку Москва пока не готова к такому шагу по организационным и ресурсным причинам.

В то же время Россия может прибегнуть к выборочной мобилизации по отдельным категориям.

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"Я не думаю, что это будет всеобщая мобилизация. Россия к этому сейчас не готова — к полной мобилизации — по разным причинам: организационным и ресурсным. Но провести выборочную мобилизацию по отдельным категориям, мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек осенью, я думаю, что такие плановые показатели уже есть", — отметил политолог.

Он добавил, что о возможности такого развития событий свидетельствуют различные данные, в частности информация, которую обнародует украинская разведка.

Когда Россия может задействовать новые резервы

Владимир Фесенко подчеркнул, что мобилизованных военных нельзя сразу использовать для масштабных наступательных операций. Для подготовки новых резервов, по его оценке, понадобится как минимум три-четыре месяца.

"Для того чтобы мобилизация дала дополнительные резервы и ресурсы, в том числе людские ресурсы для атак, потребуется несколько месяцев, минимум три-четыре месяца", — пояснил политолог.

Поэтому в случае проведения мобилизации в октябре масштабные наступательные действия с привлечением новых резервов могут начаться в начале следующего года. В то же время отдельные точечные атаки или попытки усилить наступление на определенных участках фронта могут произойти раньше.

Среди возможных направлений Фесенко назвал дальнейшее усиление боевых действий на Донбассе. Также он не исключил попыток России атаковать Украину на других направлениях, в частности на севере.

Отдельным сценарием политолог назвал возможность агрессивных действий России против европейских стран.

Россия может изменить тактику воздушных атак

Еще одним возможным проявлением эскалации Фесенко считает усиление воздушной войны против Украины.

Он утверждает, что Россия уже неоднократно меняла тактику применения ракет и беспилотников. Поэтому в дальнейшем Москва может прибегнуть к новым способам проведения воздушных атак в зависимости от возможностей украинской противовоздушной обороны. Важную роль будет играть наличие у Украины средств противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим ракетам, в частности ракет для комплексов Patriot.

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