Путин планирует до осени 2027 года полностью взять под контроль Донецкую область

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин определился со сроками, в течение которых российские войска должны полностью захватить Донецкую область. Кремлевский диктатор хочет достичь такой цели до осени следующего года. Если реализовать этот сценарий не удастся, возрастет вероятность переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом сообщило издание The New York Times, передает Новини.LIVE.

Планы Путина касательно установления полного контроля над Донецкой областью

По данным издания, президент РФ заявил, что через год Россия должна полностью контролировать на востоке Украины как минимум весь Донбасс.

"Если россияне не смогут сделать это до осени 2027 года, по словам чиновников и аналитиков, переговоры станут более вероятными. Ключевые решения должны принять заранее", — отмечается в статье.

Прогноз относительно войны в Украине зимой 2026–2027 годов

Западные чиновники и аналитики считают, что зимой следует ожидать эскалации войны. Россияне, пользуясь тем, что у Киева не хватает ракет ПВО, будут обстреливать гражданскую инфраструктуру. Также в РФ после парламентских выборов, которые состоятся в середине сентября, планируют объявить мобилизацию.

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"Некоторые даже опасаются, что Путин, чувствуя себя загнанным в угол, может попытаться эскалировать войну и проверить солидарность НАТО, выйдя за рамки гибридных атак в Европе", — пишет NYT.

Ожидания европейцев относительно войны между РФ и Украиной

Европейские партнеры надеются, что США заставят Путина сесть за стол переговоров с Украиной. В то же время они хотят быть увереными в том, что без их участия Вашингтон и Москва не заключат ни одного соглашения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times сообщал, что президент РФ Владимир Путин хочет "развалить ЕС и НАТО изнутри". Такую цель он поставил перед собой на текущий год. Помимо захвата Украины, кремлевский лидер мечтает о контроле над Молдовой.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times писал о том, что из-за украинских ударов по территории РФ кремлевский диктатор стал больше заботиться о собственной безопасности. Чтобы скрыть передвижения российского президента, используют фальшивые кортежи. От поездок Путин не отказывается, но едет не в обычном пассажирском составе, а в бронепоезде.