Путин поручил развалить НАТО и ЕС до конца 2026 года

Владимир Путин. Фото: Reuters

Диктатор РФ Владимир Путин поставил на 2026 год цель "развалить НАТО и ЕС изнутри". Помимо этого, контроль над Молдовой он считает второй целью после захвата Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Что задумал Путин по версии NYT

Как пишет издание, Москва на последних выборах президента и парламента Молдовы (в 2024 и 2025 годах) вкладывала ресурсы, чтобы повлиять на их исход. При этом публично официальные лица РФ отрицали вмешательство России во внутренние в дела Молдовы, а также отвергали обвинения в том, что Москва пытается подорвать Запад.

Так, в декабре 2025 года Путин в обращении к военачальникам осудил европейских лидеров за "разжигание истерии" по поводу угрозы со стороны России. Однако как говорят источники NYT, вскоре после этого он собрал руководство на секретный брифинг, чтобы передать им прямо противоположное сообщение. По словам чиновников, Путин сказал, что цель России на 2026 год — это "крах НАТО и ЕС изнутри".

И как пишет NYT, Молдова играет центральную роль в этих усилиях. Источники из западных разведслужбы говорят, что первой задачей в приоритетах Кремля стоит завоевание Украины, а на втором — установление контроля над Молдовой. И хоть Кишинев не является членом ЕС или НАТО, стратегически молдавские территории расположены между членами Альянса и Украиной.

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Поэтому, по словам официальных лиц, Молдова могла бы стать идеальным плацдармом для дальнейшей агрессии России против Украины или Запада. Они добавили, что Путин по-прежнему надеется захватить часть южной Украины, чтобы создать сухопутный коридор, соединяющий Россию с Молдовой.

В этом контексте издание напоминает о карте запланированных передвижений российских войск, которую в начале войны показал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. На ней было показано продвижения российских сил в непризнанное Приднестровье (сепаратистский регион в Молдове, где размещен контингент армии РФ). Однако Москва так и не достигла этой цели.

"Россия хочет использовать Молдову в качестве плацдарма для враждебных действий против Украины, а также своего главного оборонного и финансового спонсора, ЕС. По этим причинам, Россия в последние несколько лет выделила беспрецедентные ресурсы", — заявил Станислав Секриеру, советник президента Молдовы по нацбезопасности и обороне.

Вмешательство РФ в выборы в Молдове

Как пишет NYT, для вмешательства в молдавские выборы российские спецслужбы создали тренировочные лагеря в Сербии, Боснии и под Москвой. Там участников обучали прорывать полицейские границы, поджигать здания, изготавливать взрывчатку и использовать дроны.

Прокремлевская сеть бизнесмена Илана Шора завербовала более 150 тысяч граждан Молдовы. Только накануне референдума о вступлении в ЕС 38 тысячам активистов выплатили почти 20 млн долларов. Для координации операции создали 240 Telegram-ботов.

К кампании также привлекли сотни православных священников: за 1000 долларов они должны были убеждать прихожан выступать против евроинтеграции и прозападной власти Майи Санду.

Однако, как известно, несмотря на вмешательство России, изменить проевропейский курс Молдовы у Москвы не удалось.

"Мы выиграли битву, но не выиграли войну", — сказал директор Агентства кибербезопасности Молдовы Михай Лупашку.

Как сообщали Новини.LIVE, американский Институт изучения войны (NYT) пришел к выводу, что Путин не хочет мира. До тех пор, пока Украина испытывает нехватку ракет к ПВО, диктатор Рф делает ставку на баллистику и зиму.

Также мы писали, что по словам Президента Владимира Зеленского, Украина имеет план, как все таки заставить Путина остановить войну.