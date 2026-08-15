Путін доручив розвалити НАТО та ЄС до кінця 2026 року

Володимир Путін. Фото: Reuters

Диктатор РФ Володимир Путін поставив на 2026 рік мету "розвалити НАТО та ЄС зсередини". Крім того, він вважає контроль над Молдовою другою метою після захоплення України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Що задумав Путін за версією NYT

Як пише видання, Москва під час останніх виборів президента та парламенту Молдови (у 2024 та 2025 роках) вкладала ресурси, щоб вплинути на їхній результат. При цьому публічно офіційні особи РФ заперечували втручання Росії у внутрішні справи Молдови, а також відкидали звинувачення в тому, що Москва намагається підірвати Захід.

Так, у грудні 2025 року Путін у зверненні до воєначальників засудив європейських лідерів за "розпалювання істерії" з приводу загрози з боку Росії. Однак, як повідомляють джерела NYT, незабаром після цього він скликав керівництво на секретний брифінг, щоб передати їм прямо протилежне повідомлення. За словами чиновників, Путін сказав, що мета Росії на 2026 рік — це "крах НАТО та ЄС зсередини".

І, як пише NYT, Молдова відіграє центральну роль у цих зусиллях. Джерела із західних розвідслужб зазначають, що першим завданням у пріоритетах Кремля є завоювання України, а другим — встановлення контролю над Молдовою. І хоча Кишинів не є членом ЄС чи НАТО, стратегічно молдавські території розташовані між членами Альянсу та Україною.

Читайте також:

Тому, за словами офіційних осіб, Молдова могла б стати ідеальним плацдармом для подальшої агресії Росії проти України чи Заходу. Вони додали, що Путін, як і раніше, сподівається захопити частину південної України, щоб створити сухопутний коридор, який з’єднає Росію з Молдовою.

У цьому контексті видання нагадує про карту запланованих пересувань російських військ, яку на початку війни показав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. На ній було показано просування російських сил у невизнане Придністров’я (сепаратистський регіон у Молдові, де розміщений контингент армії РФ). Однак Москва так і не досягла цієї мети.

"Росія хоче використовувати Молдову як плацдарм для ворожих дій проти України, а також проти свого головного оборонного та фінансового спонсора — ЄС. З цих причин Росія протягом останніх кількох років виділила безпрецедентні ресурси", — заявив Станіслав Секріеру, радник президента Молдови з питань національної безпеки та оборони.

Втручання РФ у вибори в Молдові

Як пише NYT, для втручання у молдавські вибори російські спецслужби створили тренувальні табори в Сербії, Боснії та під Москвою. Там учасників навчали проривати поліцейські кордони, підпалювати будівлі, виготовляти вибухівку та використовувати дрони.

Прокремлівська мережа бізнесмена Ілана Шора завербувала понад 150 тисяч громадян Молдови. Тільки напередодні референдуму про вступ до ЄС 38 тисячам активістів виплатили майже 20 млн доларів. Для координації операції створили 240 Telegram-ботів.

До кампанії також залучили сотні православних священиків: за 1000 доларів вони мали переконувати парафіян виступати проти євроінтеграції та прозахідної влади Майї Санду.

Однак, як відомо, попри втручання Росії, Москві не вдалося змінити проєвропейський курс Молдови.

"Ми виграли битву, але не виграли війну", — сказав директор Агентства кібербезпеки Молдови Міхай Лупашку.

Як повідомляли Новини.LIVE, американський Інститут вивчення війни (NYT) дійшов висновку, що Путін не хоче миру. Доти, доки Україна відчуває нестачу ракет для ППО, диктатор РФ робить ставку на балістику та зиму.

Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна має план, як все-таки змусити Путіна зупинити війну.