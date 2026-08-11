Мобілізація в Росії восени: Зеленський розкрив плани Кремля

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується провести нову хвилю мобілізації восени 2026 року. За його словами, йдеться про набір кількох сотень тисяч людей до кінця року та ще такої ж кількості наступного року.

Про це глава держави повідомив після доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка в своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Росія готує нову мобілізацію

За словами Зеленського, українська розвідка отримала дані про підготовку Росії до нової мобілізаційної кампанії. Президент зазначив, що інформація про відповідні плани підтверджується внутрішніми російськими документами.

Очікується, що мобілізаційні заходи можуть розпочатися восени — після проведення в Росії так званих парламентських виборів.

"Все підтверджується внутрішніми російськими документами — вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів", — заявив Зеленський.

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На думку президента, російське керівництво може використати парламентські вибори для створення видимості широкої підтримки війни серед населення.

Зеленський зазначив, що партії, які наразі допущені до участі у виборах у РФ, так чи інакше виступають проти завершення війни. Після голосування Кремль, за його словами, може перейти до реалізації плану з додаткового набору військовозобов'язаних.

Йдеться про кілька сотень тисяч людей до кінця 2026 року. Ще стільки ж, за оцінкою української сторони, Росія може планувати залучити наступного року.

При цьому нова мобілізаційна кампанія може відбуватися паралельно з набором військових на контракт, який Росія вже намагається забезпечити.

Україна готується протидіяти планам РФ

Зеленський наголосив, що Україна не планує пасивно спостерігати за підготовкою Росії до нового масштабного набору військових.

За його словами, українська сторона готується до активних дій, які мають ускладнити Росії реалізацію мобілізаційних планів.

"Готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів", — сказав президент.

Він також повідомив, що визначив для українських розвідувальних і спеціальних служб відповідні завдання.

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