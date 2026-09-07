В РФ хватит ресурсов на войну в течение следующих 2 лет — ГУР

Олег Иващенко. Фото: ГУР

В России сохраняются ресурсы для продолжения войны против Украины как минимум в 2027–2028 годах, однако для ослабления её военного потенциала необходимо дальнейшее давление со стороны международных партнёров. В то же время в РФ ухудшается экономическая ситуация, растут боевые потери, а система привлечения военных на контракт постепенно исчерпывает свои возможности.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил в интервью "Укринформу", передает Новини.LIVE.

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У России еще есть ресурсы для войны

Олег Иващенко поделился с журналистами, что у России пока достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия против Украины в течение следующих нескольких лет.

"В то же время ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", — отметил начальник ГУР.

По его мнению, для ограничения возможностей России необходима скоординированная работа Украины и международных партнеров. В частности, речь идет об эффективном применении санкций, которые должны ограничивать доступ РФ к необходимым для военно-промышленного комплекса технологиям и материалам. В то же время начальник ГУР отметил, что украинская разведка отслеживает страны, через которые в Россию продолжают поступать электронные компоненты, станки и специальная химия. Приобретенные таким образом товары впоследствии используются российской оборонной промышленностью для производства вооружения и ведения войны против Украины.

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"Санкции должны реально работать. Мы понимаем, из каких стран в Российскую Федерацию поступают электронные компоненты, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что затем работает на её военную машину против нас", — отметил он.

В РФ исчерпывается модель набора военных на контракт

Отдельно начальник ГУР обратил внимание на ситуацию с комплектованием российской армии. Он считает, что модель привлечения военнослужащих по контракту, предусматривающая значительные единовременные и региональные выплаты, в значительной степени исчерпала себя. Ведь региональные бюджеты России уже не способны в прежнем объеме финансировать выплаты новым контрактникам, при этом потери российских войск остаются высокими.

Также он рассказал журналистам, что в российском обществе растет недовольство войной. В то же время пока сложно оценить, перерастет ли оно в достаточно мощное протестное движение.

"Но уже более 60 % людей — против войны. Это следствие экономической ситуации и больших человеческих потерь противника. Можно сказать, что модель набора на контракт в России в значительной степени исчерпала себя. Мы видим, что региональные бюджеты в России не способны дальше обеспечивать финансирование выплат для набора на контракт. При этом растут потери российских войск. Среднестатистический показатель российских потерь за день составляет от 1200 до 1400 человек, иногда — 1500. Речь идет об убитых и тяжелораненых", — заявил начальник ГУР, связав такие настроения с экономической ситуацией и масштабными потерями российских военных.

Мы писали, что политолог Владимир Фесенко дал эксклюзивный комментарий Новини.LIVE, в котором он поделился мнением, что после 20 сентября война против Украины может не закончиться, а, напротив, перейти на новый этап, который будет сопровождаться еще большей эскалацией. Среди возможных сценариев Фесенко назвал проведение в России выборочной мобилизации, после чего могут усилиться боевые действия на фронте и участиться новые атаки.

Новини.LIVE сообщали, что тем временем долгосрочные санкции Украины против РФ продолжаются. В частности, Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины нанесли очередные точные удары по объектам российской военной и экономической инфраструктуры. Операции проводились как на территории России, так и в акватории Чёрного моря.