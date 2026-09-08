ГУР назвало 155 предприятий РФ: все они производят оружие

Российская ракета, рядом — военные РФ. Иллюстративное фото: thetrumpet.com

ГУР Минобороны Украины обнародовало данные о 155 российских предприятиях, входящих в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" и производящих компоненты для ракет, беспилотников, средств РЭБ, авиации и другой военной техники. Часть этих компаний до сих пор не находится под санкциями стран санкционной коалиции, что, по данным разведки, создает риски для обхода ограничений.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие предприятия входят в состав "Роселектроники"

Украинская разведка обнародовала информацию о 155 предприятиях, которые входят в состав или находятся под управлением российского холдинга "Росэлектроника". Он является частью государственной корпорации "Ростех".

В состав холдинга входят предприятия и научные организации, занимающиеся разработкой и производством радиоэлектронных компонентов и технологий, средств связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Известно, что продукция этих предприятий используется в значительной части российского вооружения. Речь идет, в частности, о баллистических и крылатых ракетах, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, военной технике, системах радиолокации и связи, а также авиационной технике.

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Какие предприятия производят компоненты для ракет

Среди предприятий "Росэлектроники" ГУР называет компании, вовлеченные в производственную кооперацию по созданию российских баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и 3М22 "Циркон".

В частности, речь идет о:

АО «НИИ "ГИРИКОНД"" — производителя прецизионных потенциометров для ракет «Циркон»;

АО "НИЦЭВТ" — предприятие, поставляющее блоки обработки полетной информации для баллистических ракет "Искандер";

АО "НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" — производителя импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.

"НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Аналогичная ситуация касается почти половины предприятий холдинга, информация о которых была обнародована на этот раз.

В ГУР подчеркнули, что включение отдельных предприятий, в частности "ГИРИКОНД" и "НИЦЭВТ", в санкционные списки большинства стран-партнеров не привело к существенному сокращению общих объемов производства соответствующих ракет. В разведке также пояснили, что это не свидетельствует о неэффективности санкций, а указывает на необходимость совершенствования контроля за их соблюдением и усиления ответственности за нарушения.

Главное управление разведки призвало усилить контроль за международными цепочками поставок, чтобы исключить возможность обхода санкций и передачи России критически важных технологий, оборудования, программного обеспечения и сырья.

Новини.LIVE писали, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные санкции против России продолжают действовать. В частности, стало известно, что Вооруженные Силы Украины нанесли удары по объектам российской военной и экономической инфраструктуры. А именно нефтеперерабатывающим заводам сразу в нескольких областях: Пермском крае, Татарстане и на территории Рязанской области.

Новини.LIVE также сообщали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко считает, что в РФ растет недовольство войной. По его мнению, это следствие экономической ситуации и больших человеческих потерь России. Он также добавил, что региональные бюджеты не способны обеспечивать финансирование выплат для набора на новые контракты.