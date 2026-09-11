Украина нанесла дальнобойные удары по объектам в России

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 11 сентября, сообщил об успешных результатах дальних ударов, направленных на ослабление российского военного потенциала. В частности, были поражены предприятие и объект нефтяной промышленности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Дальнобойные удары по объектам россиян

"В Саратовской и Волгоградской областях поражены предприятие и объект нефтяной промышленности. В Черном море тоже есть результаты", — отметил Зеленский.

Кроме того, были применены украинские удары на большие расстояния по целям в Дагестане, Удмуртии, Тульской, Нижегородской, Пермской и Самарской областях.

Глава государства поблагодарил каждого, кто укрепляет силу Украины, чтобы для всего, что поддерживает войну, в РФ не оставалось безопасных мест.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 сентября под ударами оказались Волгоград, Саратов, Самара и Каспийск. В ряде российских регионов сообщают об атаках на нефтеперерабатывающие предприятия. Кроме того, вспыхнули масштабные пожары, в частности на одном из логистических объектов маркетплейса OZON.

Кроме того, недавно украинские войска нанесли очередные удары по России. В частности, под атаку попали сразу восемь объектов военной и логистической инфраструктуры РФ.