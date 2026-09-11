Зеленский: Россия получит ответ на удары по энергетике

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина способна ответить России на любую операцию. По его словам, РФ знает, что если будет наносить удары по энергетике, то получит то же самое. Украина будет реагировать на попытки Москвы устроить блэкаут. Кроме того, глава государства подчеркнул важность санкций и продолжения обмена пленными.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи Ялтинской европейской стратегии — 2026, передает Новини.LIVE.

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Удары по энергетике

Зеленский заявил, что Украина научилась находить возможности достойно отвечать на российские удары.

"Я не сравниваю это с теми гуманитарными катастрофами, которые они (россияне — ред.) сегодня устраивают. Украина такого не делает. Но тем не менее Украина способна ответить России на любую их операцию. Россия знает, что если они будут наносить удары — а они готовятся зимой наносить удары по нашей энергетической системе, — Россия получит то же самое. Если они будут устраивать нам блэкауты, мы постараемся ответить им достойно", — подчеркнул он.

В то же время есть альтернатива, которую Украина всегда поддерживала. Речь идет о переговорах, которые должны касаться окончания войны.

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По словам Зеленского, если РФ не хочет завершать войну, то нужно находить подход к ней.

Если сразу найти решение не удается, важно постепенно двигаться в этом направлении. Среди возможных первых шагов — разблокирование Черного моря и достижение договоренностей об энергетическом перемирии.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмены пленными

Зеленский подчеркнул важность продолжения обмена военнопленными и возвращения гражданских лиц, журналистов и других граждан, которые были захвачены и заключены в тюрьмы в России, а также речь идет о возвращении украинских детей.

По его словам, этот гуманитарный трек очень важен. Он заявил, что необходимо двигаться к трехсторонней встрече.

Важность санкций

Глава государства подчеркнул, что жесткие санкции нужно вводить уже сейчас. По его словам, это инструмент, которым располагают Соединенные Штаты Америки, чтобы лишить РФ возможности ежедневно финансировать войну против Украины.

Зеленский признался, что ему порой непонятно, почему не удается быстро принимать решения, ведь во время войны лучше принять иногда неидеальное решение, чем вообще ничего не делать.

Украинский лидер подчеркнул, что решения о санкциях, об экономических и энергетических ограничениях в отношении РФ, об ограничениях на производство баллистических ракет и соответствующего оружия должны приниматься немедленно.

"Чего мы ждем? Почему мы все говорим о санкциях, только комментируя, поддержит ли Конгресс Соединенных Штатов санкционный закон Линдси Грэм или нет. Безусловно, его нужно принять, при всем уважении прежде всего к Линдси. Он отдал свою жизнь, защищая американские, европейские, украинские ценности. И это очень важный исторический момент для истории Соединенных Штатов Америки. Принять, проголосовать и поддержать этот закон", — заявил президент.

Также важны решительные шаги администрации американского лидера Дональда Трампа.

Затягивание войны

Зеленский отметил, что затягивание войны в настоящее время является вызовом не только для Украины, но и для экономики РФ и всего мира.

В качестве примера глава государства назвал блокирование Черного моря. Сейчас заблокирован продовольственный коридор.

"С украинской стороны он почти заблокирован, а с российской — полностью. И это вызов для всех. Я разговаривал с Египтом, Индией, Турцией, Саудовской Аравией, Эмиратами", — рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не останутся без еды. По его словам, цены на зерно упадут, потому что экспорт будет дорогостоящим, инфраструктура этой торговли будет сложной, а логистика — ужасной.

"Для нас это будет очень сложно. Но, кроме Украины, в гораздо худшей ситуации окажутся другие страны, в которых просто не будет еды. Многие народы не будут иметь что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже агро. И это серьезная проблема. Решать этот вопрос должна не только Украина. Потому что это вызов для многих", — заявил глава государства.

Сегодня мир сталкивается как минимум с двумя важными вызовами — в сфере аграрного сектора и энергетики.

Если полноценное достижение мира пока блокируется из-за позиции одного человека, отдельно можно работать над договоренностями об энергетическом перемирии и обеспечении продовольственной безопасности.

"Такие решения можно принимать. Мы поднимали эти вопросы уже давно, но сейчас это очень актуально", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что эскалация со стороны России с применением реактивных дронов приобретает все более террористический характер. Он призвал усилить защиту воздушного пространства и расширить масштабы противодействия российским БпЛА.

Также глава государства сообщил, что первые результаты переговоров о завершении войны могут стать известны уже к концу сентября. До этого момента Украина и США продолжат совместную подготовку к двусторонней встрече.