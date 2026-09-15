Палата представників США готує фінальне голосування за санкції проти РФ

Американські чиновники. Фото: Алекс Рауфоглу/X

Палата представників США виходить на фінішну пряму в ухваленні нового пакета санкційних обмежень проти Російської Федерації та Ірану. Регламентний комітет Палати представників уже дав зелене світло процедурі розгляду законопроєкту, який раніше схвалив Сенат і на ухваленні якого окремо наголошував Володимир Зеленський.

Про відповідне рішення повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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В США завершують напрацювання в новому пакеті санкцій проти Росії

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" у США Алекс Рауфоглу, спеціальний регламентний комітет дозволив винести цей документ на голосування. За таке рішення виступили семеро членів комітету, а троє були проти.

Далі конгресмени мають узгодити саму процедуру розгляду. Ці дебати стартують уже сьогодні, 15 вересня. Очікується, що депутати проголосують за регламент орієнтовно о 20:30 за київським часом. Якщо цей етап пройде успішно, остаточне ухвалення закону відбудеться вже найближчої середи.

Повідомлення Алекса Рауфоглу. Фото: скриншот

Сам документ містить дуже жорсткі економічні покарання. Зокрема, президент США Дональд Трамп отримає право вводити мита розміром до 100% для країн, які найбільше купують російську нафту і газ. У першу чергу це стосується Китаю та Індії.

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Крім того, під санкції потраплять російські військові, високопосадовці, олігархи та їхні родини. Закон також дозволить бити по фінансових установах, блокувати великі енергетичні проєкти РФ та зупиняти судна російського нафтового "тіньового флоту".

Щойно Палата представників ухвалить документ, його одразу передадуть на підпис президенту Дональду Трампу.

Новини.LIVE писали раніше, що наприкінці серпня було відомо про те, що Євросоюз готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії, який може охопити близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Водночас посли ЄС мали проблеми під час погодження чергового піврічного продовження чинних санкцій, під якими перебувають майже 3 тисячі осіб і компаній. Через відсутність консенсусу санкції, термін дії яких спливав 15 вересня, тимчасово пролонгували лише на сім днів, тобто до 22 вересня.

Паралельно верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас виступила за посилення контролю за дотриманням санкцій. Вона запропонувала передати Європейській прокуратурі розслідування справ щодо обходу санкцій та боротьбу з суб'єктами, які підтримують військовий потенціал РФ.