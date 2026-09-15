ЄС відклав продовження санкцій проти Росії до 22 вересня

Засідання Ради ЄС. Фото ілюстративне: Council of the European Union

Посли країн Європейського Союзу не змогли домовитися про продовження персональних санкцій проти Росії. Обмеження, які мали діяти до 15 вересня, тимчасово продовжили ще на сім днів — до 22 вересня. У санкційних списках перебувають майже 3 тисячі осіб і компаній.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Sky News.

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Допис Sky News. Фото: скриншот

ЄС не продовжив санкції

Посли країн ЄС мали погодити чергове продовження персональних санкцій проти Росії. Однак домовитися про це не вдалося, тому термін дії обмежень продовжили лише на тиждень.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд і стосуються майже 3 тисяч фізичних осіб та компаній. Для їхнього продовження потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу. Наразі такі обмеження необхідно поновлювати кожні шість місяців.

"Посли Європейського Союзу відклали закінчення терміну дії санкційних списків блоку на сім днів — до 22 вересня", — повідомляє Sky News.

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Суперечка виникла через можливе виключення зі списку окремих російських бізнесменів. Словаччина вимагає зняти обмеження з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також виступила за виключення Алішера Усманова.

Як відреагували в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що люди з найближчого оточення Володимира Путіна та ті, хто сприяє російській агресії, мають залишатися під санкціями. Він також згадав Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

"Зняття санкцій з ключових російських олігархів, пов'язаних із режимом, таких як Алішер Усманов і Михайло Фрідман, важко зрозуміти", — заявив Андрій Сибіга.

Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот з Х

За словами Андрія Сибіги, персональні санкції дозволяють обмежувати можливості людей, які підтримують російську воєнну машину, та притягувати їх до відповідальності. Міністр також запропонував продовжувати індивідуальні обмеження одразу на 12 місяців замість нинішніх шести.

Андрій Сибіга наголосив, що санкційний тиск має зберігатися стільки, скільки Росія продовжує агресію. За його словами, інакше Європа ризикує діяти саме так, як цього прагне Москва.

Раніше Новини.LIVE писали, що Євросоюз готує масштабне розширення санкційних списків проти Росії. Під нові обмеження можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб, значна частина яких пов'язана з російським військово-промисловим комплексом.

Також Андрій Сибіга заявляв, що Україна працює над 22-м пакетом санкцій ЄС та посиленням обмежень проти російського військово-промислового комплексу. Паралельно Київ прагне розблокувати понад 200 млрд євро заморожених активів Росії для їхнього використання на відбудову України.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що після російського удару по Києву Андрій Сибіга закликав європейських партнерів посилити тиск на Москву. Міністр наголосив, що жорсткіші обмеження проти Росії сприяють дипломатії та наближають завершення війни.