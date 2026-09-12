Зеленський закликав США негайно запровадити санкції проти Росії

Глава української держави Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати не зволікати із запровадженням нових санкцій проти Росії. Він заявив, що обмеження мають бити по можливостях РФ фінансувати війну, виробляти балістичні ракети та інше озброєння. Це допоможе Україні.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський назвав санкції способом зупинити фінансування війни Росією

За словами Зеленського, санкції є одним із невійськових інструментів, які США можуть використовувати для тиску на Росію.

"Санкції повинні зараз вводити", — наголосив президент.

Він додав, що рішення щодо обмежень на російські енергоресурси, фінансування війни та виробництво зброї потрібно ухвалювати швидко.

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"Іноді не розумію, чому не виходить приймати рішення швидко. Бо під час війни краще прийняти іноді не ідеальне рішення, між нічого не робити", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Європейський Союз готує масштабне розширення санкцій проти Росії, до якого можуть увійти близько 1600 фізичних та юридичних осіб. Значна частина нових обмежень буде спрямована проти представників російського військово-промислового комплексу. Очікується, що це стане одним із найбільших санкційних розширень ЄС від початку повномасштабної війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна готова відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема взимку. Президент зазначив, що Київ має можливості для відповіді, якщо Росія атакуватиме українську енергосистему. Водночас Зеленський закликав шукати дипломатичне рішення та говорити про можливе "енергетичне перемир’я".