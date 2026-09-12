Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против России

Глава украинского государства Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал Соединённые Штаты не медлить с введением новых санкций против России. Он заявил, что ограничения должны наносить удар по возможностям РФ финансировать войну, производить баллистические ракеты и другое вооружение. Это поможет Украине.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский назвал санкции способом остановить финансирование войны Россией

По словам Зеленского, санкции являются одним из невоенных инструментов, которые США могут использовать для давления на Россию.

"Санкции нужно вводить прямо сейчас", — подчеркнул президент.

Он добавил, что решения об ограничениях на российские энергоресурсы, финансирование войны и производство оружия нужно принимать быстро.

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"Иногда не понимаю, почему не получается принимать решения быстро. Ведь во время войны лучше принять иногда неидеальное решение, чем ничего не делать", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Европейский Союз готовит масштабное расширение санкций против России, в которое могут войти около 1600 физических и юридических лиц. Значительная часть новых ограничений будет направлена против представителей российского военно-промышленного комплекса. Ожидается, что это станет одним из крупнейших расширений санкций ЕС с начала полномасштабной войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина готова отвечать на российские удары по энергетической инфраструктуре, в частности зимой. Президент отметил, что у Киева есть возможности для ответа, если Россия нанесет удар по украинской энергосистеме. В то же время Зеленский призвал искать дипломатическое решение и говорить о возможном "энергетическом перемирии".