ЕС отложил продление санкций против России до 22 сентября

Заседание Совета ЕС. Фото иллюстративное: Совет Европейского союза

Послы стран Европейского Союза не смогли договориться о продлении персональных санкций против России. Ограничения, которые должны были действовать до 15 сентября, временно продлили ещё на семь дней — до 22 сентября. В санкционных списках числятся почти 3 тысячи человек и компаний.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

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Публикация Sky News. Фото: скриншот

ЕС не продлил санкции

Послы стран ЕС должны были согласовать очередное продление персональных санкций против России. Однако договориться об этом не удалось, поэтому срок действия ограничений продлили лишь на неделю.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд и касаются почти 3 тысяч физических лиц и компаний. Для их продления требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза. В настоящее время такие ограничения необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

"Послы Европейского союза отложили истечение срока действия санкционных списков блока на семь дней — до 22 сентября", — сообщает Sky News.

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Спор возник из-за возможного исключения из списка отдельных российских бизнесменов. Словакия требует снять ограничения с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция также выступила за исключение Алишера Усманова.

Как отреагировали в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что люди из ближайшего окружения Владимира Путина и те, кто содействует российской агрессии, должны оставаться под санкциями. Он также упомянул Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

"Снятие санкций с ключевых российских олигархов, связанных с режимом, таких как Алишер Усманов и Михаил Фридман, трудно понять", — заявил Андрей Сибига.

Пост Андрея Сибиги. Фото: скриншот из Х

По словам Андрея Сибиги, персональные санкции позволяют ограничивать возможности людей, поддерживающих российскую военную машину, и привлекать их к ответственности. Министр также предложил продлевать индивидуальные ограничения сразу на 12 месяцев вместо нынешних шести.

Андрей Сибига подчеркнул, что санкционное давление должно сохраняться до тех пор, пока Россия продолжает агрессию. По его словам, в противном случае Европа рискует действовать именно так, как этого хочет Москва.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Евросоюз готовит масштабное расширение санкционных списков против России. Под новые ограничения могут попасть около 1600 физических и юридических лиц, значительная часть которых связана с российским военно-промышленным комплексом.

Также Андрей Сибига заявлял, что Украина работает над 22-м пакетом санкций ЕС и ужесточением ограничений против российского военно-промышленного комплекса. Параллельно Киев стремится разблокировать более 200 млрд евро замороженных активов России для их использования на восстановление Украины.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что после российского удара по Киеву Андрей Сибига призвал европейских партнеров усилить давление на Москву. Министр подчеркнул, что более жесткие ограничения против России способствуют дипломатии и приближают окончание войны.