Санкції ЄС: до списку можуть включити 1600 осіб і компаній РФ

Прапори біля Європарламенту. Фото: European Union/Denis Lomme

Євросоюз готується суттєво розширити санкції проти Росії. Наразі під обмеження розглядають близько 1600 фізичних та юридичних осіб. Новий пакет обговорять глави МЗС країн ЄС на початку вересня. Ухвалити санкції можуть уже в середині жовтня.

Про це повідомляє Politico, інформує Новини.LIVE.

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Хто в новому санкційному списку ЄС

Як пише видання Politico, за словами трьох дипломатів Євросоюзу, новий пакет обмежень проти Росії обговорюватимуть під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС. Вона має відбутися 1 та 2 вересня в Ірландії. Один зі співрозмовників видання розповів, що наразі розглядають близько 1600 кандидатів на включення до санкційних списків. Йдеться приблизно про 800 фізичних та 800 юридичних осіб. Очікується, що нові санкції Євросоюз може ухвалити в середині жовтня.

Дипломати говорять про значне розширення вже чинних обмежень проти Росії. ЄС має намір використовувати різні санкційні механізми, щоб посилити тиск на Москву.

Знову обговорюють заморожені активи Росії

Окремим питанням залишається використання заморожених російських активів. За словами іншого джерела Politico, цю можливість знову обговорюють у Євросоюзі. Водночас реалізація такого рішення може стати тривалим процесом. Однією з головних перешкод залишається позиція Бельгії, яка протягом тривалого часу виступала проти цієї ідеї.

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Зазначимо, що обговорення нового санкційного пакета відбувається на тлі почастішання в країнах НАТО інцидентів, пов'язаних із безпілотниками, загрозами підпалів та іншими потенційними проявами гібридного впливу.

Раніше Новини.LIVE писали, що 29 липня Сенат США схвалив "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії". "За" проголосували 86 сенаторів, а не підтримали ініціативу лише 12 людей. За голосування в будівлі Капітолія стежив із гостьової галереї президент України Володимир Зеленський.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 10 серпня, глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що країна ввела санкції проти однієї з оборонних компаній. Причиною стало те, що компанія постачала продукцію російському ВПК.