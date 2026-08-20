Під час атаки РФ у Молдову та Румунію залетіли Шахеди

Під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 20 серпня два безпілотники порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Один із них залетів до Молдови й за шість хвилин повернувся в Україну, інший упав на території Румунії. Постраждалих немає.

Про це повідомили у Міноборони обох країн, інформує Новини.LIVE.

Дрон РФ залетів у Молдову

За даними Міноборони Молдови, о 03:16 військові зафіксували безпілотник, попередньо ідентифікований як Shahed-136 (Geran 2). Він перетнув кордон з боку України та пролетів у напрямку села Етулія в Гагаузії.

О 03:22 дрон залишив повітряний простір Молдови та повернувся у напрямку України. Таким чином, безпілотник перебував над територією країни близько шести хвилин.

У молдовському оборонному відомстві наголосили, що інцидент стався на тлі нічної російської повітряної атаки по Україні.

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Цієї ж ночі безпілотник порушив повітряний простір Румунії. Він перетнув кордон приблизно за 13 км від міста Галац.

За кілька хвилин румунські військові зафіксували падіння апарата поблизу населеного пункту Грінду в повіті Тулча. Після падіння виникла пожежа, яка згодом згасла самостійно.

Для моніторингу ситуації Румунія підняла в повітря два іспанські винищувачі F-18, а також вертоліт IAR-330 SOCAT. За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав, матеріальних збитків немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше в Молдові вже фіксували падіння невідомих літальних об’єктів на тлі російських атак по Україні. Зокрема, 17 серпня апарат упав і вибухнув неподалік села Талмаза, після чого на місці загорілася рослинність.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 серпня невідомий безпілотник залетів до Болгарії з боку Румунії та вибухнув неподалік населеного пункту Генерал Тошево. Уламки впали приблизно за 100 метрів від румунського кордону та поблизу Трансбалканського газопроводу. Постраждалих і пошкоджень інфраструктури не зафіксували.