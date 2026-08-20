Во время атаки РФ в Молдову и Румынию залетели ракеты «Шахед»

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 20 августа два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. Один из них залетел в Молдову и через шесть минут вернулся в Украину, другой упал на территории Румынии. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Минобороны обеих стран, передает Новини.LIVE.

Дрон РФ залетел в Молдову

По данным Минобороны Молдовы, в 03:16 военные зафиксировали беспилотник, предварительно идентифицированный как Shahed-136 (Geran 2). Он пересек границу со стороны Украины и пролетел в направлении села Этулия в Гагаузии.

В 03:22 дрон покинул воздушное пространство Молдовы и вернулся в сторону Украины. Таким образом, беспилотник находился над территорией страны около шести минут.

В молдавском оборонном ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел на фоне ночной российской воздушной атаки по Украине.

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В ту же ночь беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Он пересек границу примерно в 13 км от города Галац.

Через несколько минут румынские военные зафиксировали падение аппарата вблизи населенного пункта Гринду в уезде Тулча. После падения возник пожар, который впоследствии потух самостоятельно.

Для мониторинга ситуации Румыния подняла в воздух два испанских истребителя F-18, а также вертолёт IAR-330 SOCAT. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал, материального ущерба нет.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Молдове уже фиксировались случаи падения неизвестных летательных объектов на фоне российских атак на Украину. В частности, 17 августа аппарат упал и взорвался недалеко от села Талмаза, после чего на месте загорелась растительность.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 августа неизвестный беспилотник залетел в Болгарию со стороны Румынии и взорвался недалеко от населенного пункта Генерал-Тошево. Обломки упали примерно в 100 метрах от румынской границы и вблизи Трансбалканского газопровода. Пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.