В Молдове упал и взорвался неизвестный летательный аппарат: подробности

Неизвестный летательный объект. Фото: кадр из видео

В Молдове 17 августа неизвестный летательный аппарат упал на землю и взорвался недалеко от села Талмаза в районе Штефан-Воде. Инцидент произошел примерно в трех километрах от населенного пункта. После падения объекта загорелась растительность. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Об этом пишет ZDG, передает Новини.LIVE.

Что известно о падении летательного аппарата в Молдове

Место происшествия оцепили правоохранители. На территорию направили специалистов взрывотехнического подразделения, которые должны установить тип летательного аппарата, его происхождение и обстоятельства падения. Генеральный инспекторат полиции Молдовы призвал граждан не приближаться к месту происшествия и не прикасаться к обломкам или другим компонентам неизвестного объекта.

Инцидент произошел на фоне очередной российской атаки на Одесскую область.

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, в Одесском районе в результате удара частично разрушилась и загорелась крыша частного жилого дома. Также загорелась сухая трава, а взрывная волна повредила соседние дома. Пожар спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки в Одесском районе пострадали четверо человек, среди них двое детей.

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Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

В то же время президент Молдовы Мая Санду заявляла, что часть российских дронов может попадать в воздушное пространство страны случайно, однако некоторые из них, по её мнению, могут быть направлены туда намеренно. Она подчеркнула, что независимо от причин такие случаи представляют опасность для людей и нарушают воздушное пространство государства.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и взрыв вблизи поселка Талмаза, который привел к пожару.

Заявление МИД Молдовы. Фото: скриншот

В ведомстве не уточнили, какой именно объект пересек воздушное пространство Молдовы. В то же время там подчеркнули, что полномасштабная война России против Украины напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в Молдове.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета Республики Молдова и представляет прямую угрозу безопасности наших граждан. Такие инциденты недопустимы", — говорится в заявлении МИД Молдовы.

Ранее воздушные силы Украины предупреждали о движении боеприпаса "Бандероль" в направлении границы с Молдовой.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 9 августа в Молдове вблизи села Крокмаз, недалеко от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. На месте падения неизвестного объекта загорелась растительность, а правоохранители впоследствии обнаружили обломки, предварительно похожие на фрагменты боевого беспилотника.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 августа неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался вблизи населенного пункта Генерал-Тошево. Дрон упал примерно в 100 метрах от румынской границы и недалеко от Трансбалканского газопровода, однако в результате инцидента никто не пострадал, а повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.