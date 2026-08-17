У Молдові впав і вибухнув невідомий літальний апарат: деталі

Невідомий літальний об'єкт. Фото: кадр з відео

У Молдові 17 серпня невідомий літальний апарат упав на землю та вибухнув неподалік села Талмаза в районі Штефан-Воде. Інцидент стався приблизно за три кілометри від населеного пункту. Після падіння об’єкта загорілася рослинність. За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Про це пише ZDG, передає Новини.LIVE.

Що відомо про падіння літального апарата в Молдові

Місце події оточили правоохоронці. На територію направили фахівців вибухотехнічного підрозділу, які мають встановити тип літального апарата, його походження та обставини падіння. Генеральний інспекторат поліції Молдови закликав громадян не наближатися до місця події та не торкатися уламків або інших компонентів невідомого об’єкта.

Інцидент стався на тлі чергової російської атаки на Одеську область.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, в Одеському районі внаслідок удару частково зруйновано та загорівся дах приватного житлового будинку. Також спалахнула суха трава, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. Пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Внаслідок атаки в Одеському районі постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

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Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Водночас президентка Молдови Мая Санду заявляла, що частина російських дронів може потрапляти в повітряний простір країни випадково, однак деякі з них, на її думку, можуть бути спрямовані туди навмисно. Вона наголосила, що незалежно від причин такі випадки становлять небезпеку для людей і порушують повітряний простір держави.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та вибух поблизу селища Талмаза, який спричинив пожежу.

Заява МЗС Молдови. Фото: скриншот

У відомстві не уточнили, який саме об’єкт перетнув повітряний простір Молдови. Водночас там наголосили, що повномасштабна війна Росії проти України безпосередньо впливає на безпекову ситуацію в Молдові.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету Республіки Молдова та становить пряму загрозу безпеці наших громадян. Такі інциденти є неприйнятними", — йдеться у заяві МЗС Молдови.

Раніше Повітряні сили України попереджали про рух боєприпасу "Бандероль" у напрямку кордону з Молдовою.

Повідомлення ПС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 серпня у Молдові поблизу села Крокмаз, неподалік кордону з Україною, пролунав потужний вибух. На місці падіння невідомого об’єкта спалахнула рослинність, а правоохоронці згодом виявили уламки, попередньо схожі на фрагменти бойового безпілотника.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 серпня невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії з боку Румунії та вибухнув поблизу населеного пункту Генерал Тошево. Дрон упав приблизно за 100 метрів від румунського кордону та неподалік Трансбалканського газопроводу, однак унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури не зафіксували.