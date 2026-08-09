Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Молдові прогримів вибух: поблизу кордону з Україною впав дрон

У Молдові прогримів вибух: поблизу кордону з Україною впав дрон

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 16:50
У Молдові прогримів вибух: поблизу кордону з Україною впав дрон
Поліція Молдови. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

У неділю, 9 серпня, у Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району, неподалік від кордону з Україною, пролунав потужний вибух. Після цього на місці падіння невідомого об'єкта загорілася рослинність.

Про це повідомила поліція Штефан-Водського району, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про падіння безпілотника

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у районі Крокмаза надійшло близько 13:20. Після падіння невідомого об'єкта загорілася суха рослинність.

На місці події молдовські правоохоронці попередньо виявили фрагменти, які можуть належати бойовому безпілотнику.

Внаслідок падіння об'єкта та пожежі ніхто не постраждав.

Читайте також:

Фахівці встановлюють тип дрона

На місце події направили фахівців вибухотехнічного підрозділу та технічної експертизи поліції. Вони проведуть візуальний огляд уламків, після чого їх дослідять у межах спеціалізованої експертизи.

Наразі молдовська поліція не повідомляла про походження безпілотника.

Це не перший подібний інцидент на території Молдови. У ніч на 13 липня російський дрон "Герань-2" упав і вибухнув поблизу села Копанка Каушанського району. Тоді безпілотник потрапив у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Одеську область.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Болгарії 8 серпня невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір із боку Румунії та вибухнув неподалік Трансбалканського газопроводу. Уламки впали поблизу населеного пункту Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону, однак постраждалих і пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Також Новини.LIVE писали, що 3 серпня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час звернення до українських дипломатів виступив українською мовою. Він наголосив, що Молдова підтримує Україну, а українські військові, захищаючи свою державу, також боронять безпеку Європи та Молдови.

Молдова вибух поліція
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації