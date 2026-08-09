У Молдові прогримів вибух: поблизу кордону з Україною впав дрон

Поліція Молдови. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

У неділю, 9 серпня, у Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району, неподалік від кордону з Україною, пролунав потужний вибух. Після цього на місці падіння невідомого об'єкта загорілася рослинність.

Про це повідомила поліція Штефан-Водського району, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про падіння безпілотника

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у районі Крокмаза надійшло близько 13:20. Після падіння невідомого об'єкта загорілася суха рослинність.

На місці події молдовські правоохоронці попередньо виявили фрагменти, які можуть належати бойовому безпілотнику.

Внаслідок падіння об'єкта та пожежі ніхто не постраждав.

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На місце події направили фахівців вибухотехнічного підрозділу та технічної експертизи поліції. Вони проведуть візуальний огляд уламків, після чого їх дослідять у межах спеціалізованої експертизи.

Наразі молдовська поліція не повідомляла про походження безпілотника.

Це не перший подібний інцидент на території Молдови. У ніч на 13 липня російський дрон "Герань-2" упав і вибухнув поблизу села Копанка Каушанського району. Тоді безпілотник потрапив у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Одеську область.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Болгарії 8 серпня невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір із боку Румунії та вибухнув неподалік Трансбалканського газопроводу. Уламки впали поблизу населеного пункту Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону, однак постраждалих і пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Також Новини.LIVE писали, що 3 серпня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час звернення до українських дипломатів виступив українською мовою. Він наголосив, що Молдова підтримує Україну, а українські військові, захищаючи свою державу, також боронять безпеку Європи та Молдови.