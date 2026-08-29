Санкции ЕС: в список могут включить 1600 человек и компаний из РФ

Флаги возле Европарламента. Фото: Европейский союз/Денис Ломме

Евросоюз готовится существенно расширить санкции против России. В настоящее время под ограничения рассматриваются около 1600 физических и юридических лиц. Новый пакет санкций обсудят главы МИД стран ЕС в начале сентября. Принять санкции могут уже в середине октября.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

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Кто в новом санкционном списке ЕС

Как пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов Евросоюза, новый пакет ограничений против России будет обсуждаться в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС. Она должна состояться 1 и 2 сентября в Ирландии. Один из собеседников издания рассказал, что в настоящее время рассматривается около 1600 кандидатов на включение в санкционные списки. Речь идет примерно о 800 физических и 800 юридических лицах. Ожидается, что новые санкции Евросоюз может принять в середине октября.

Дипломаты говорят о значительном расширении уже действующих ограничений против России. ЕС намерен использовать различные санкционные механизмы, чтобы усилить давление на Москву.

Снова обсуждают замороженные активы России

Отдельным вопросом остается использование замороженных российских активов. По словам другого источника Politico, эту возможность вновь обсуждают в Евросоюзе. В то же время реализация такого решения может стать длительным процессом. Одним из главных препятствий остается позиция Бельгии, которая в течение длительного времени выступала против этой идеи.

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Отметим, что обсуждение нового санкционного пакета происходит на фоне учащения в странах НАТО инцидентов, связанных с беспилотниками, угрозами поджогов и другими потенциальными проявлениями гибридного влияния.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 29 июля Сенат США одобрил "Закон Линдси Грэм о санкциях против России". "За" проголосовали 86 сенаторов, а не поддержали инициативу лишь 12 человек. За голосованием в здании Капитолия наблюдал с гостевой галереи президент Украины Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE сообщали, что 10 августа глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что страна ввела санкции против одной из оборонных компаний. Причиной стало то, что компания поставляла продукцию российскому ВПК.