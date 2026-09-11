Каллас хоче посилити боротьбу з обходом санкцій РФ

Кая Каллас. Фото: Reuters

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала посилити боротьбу з компаніями та людьми, які допомагають Росії обходити санкції та підтримують її військові спроможності. Каллас запропонувала передати Європейській прокуратурі (ЄППО) контроль над справами, пов’язаними з обходом санкцій.

Про це пише Politico, передає Новини.LIVE.

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Що запропонувала Кая Каллас

Йдеться про розслідування постачання чутливих товарів, які можуть використовуватися російською військовою промисловістю, а також схем відмивання коштів на користь Кремля. Таку пропозицію глава дипломатії ЄС озвучила під час зустрічі з послами країн-членів Євросоюзу.

Водночас конкретного плану реалізації цієї ініціативи Каллас поки не представила. Запропоновані зміни стосуватимуться осіб і компаній, які перебувають на території ЄС та порушують обмеження щодо співпраці з підсанкційними російськими або білоруськими організаціями. Також йдеться про проведення заборонених операцій.

Однією з проблем у застосуванні санкцій ЄС є відмінності в законодавстві країн блоку. У 27 державах діють різні правила та підходи прокурорів до переслідування порушників, що ускладнює боротьбу зі схемами обходу обмежень.

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Наразі Європейська прокуратура займається розслідуванням серйозних організованих злочинів, зокрема корупції, відмивання грошей і транскордонного шахрайства. Надання їй повноважень щодо переслідування порушень міжнародних санкцій суттєво розширило б сферу її діяльності.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європейський Союз готується розширити санкції проти Росії. Новий пакет обмежень може охопити близько 1600 фізичних та юридичних осіб, а його ухвалення очікується в жовтні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через регулярні удари по Україні. Президент наголосив на необхідності посилення санкцій проти РФ у відповідь на атаки, які призводять до загибелі та поранення людей.