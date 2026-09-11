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Главная Новости дня Каллас предлагает преследовать нарушителей санкций ЕС против РФ

Каллас предлагает преследовать нарушителей санкций ЕС против РФ

Ua ru
11 сентября 2026 13:08
Каллас намерена усилить борьбу с обходом санкций РФ
Кая Каллас. Фото: Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила усилить борьбу с компаниями и лицами, которые помогают России обходить санкции и поддерживают ее военный потенциал. Каллас предложила передать Европейской прокуратуре (ЕППО) контроль над делами, связанными с обходом санкций.

Об этом пишет Politico, передает Новини.LIVE.

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Что предложила Кая Каллас

Речь идет о расследовании поставок чувствительных товаров, которые могут использоваться российской военной промышленностью, а также схем отмывания средств в пользу Кремля. Такое предложение глава дипломатии ЕС озвучила во время встречи с послами стран-членов Евросоюза.

В то же время конкретного плана реализации этой инициативы Каллас пока не представила. Предлагаемые изменения коснутся лиц и компаний, находящихся на территории ЕС и нарушающих ограничения на сотрудничество с подсанкционными российскими или белорусскими организациями. Также речь идет о проведении запрещенных операций.

Одной из проблем при применении санкций ЕС являются различия в законодательстве стран блока. В 27 государствах действуют разные правила и подходы прокуроров к преследованию нарушителей, что затрудняет борьбу со схемами обхода ограничений.

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В настоящее время Европейская прокуратура занимается расследованием серьезных организованных преступлений, в частности коррупции, отмывания денег и трансграничного мошенничества. Предоставление ей полномочий по преследованию нарушений международных санкций существенно расширило бы сферу ее деятельности.

Как сообщали Новини.LIVE, Европейский Союз готовится расширить санкции против России. Новый пакет ограничений может охватить около 1600 физических и юридических лиц, а его принятие ожидается в октябре.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию из-за регулярных ударов по Украине. Президент подчеркнул необходимость ужесточения санкций против РФ в ответ на атаки, приводящие к гибели и ранениям людей.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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