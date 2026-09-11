Каллас намерена усилить борьбу с обходом санкций РФ

Кая Каллас. Фото: Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила усилить борьбу с компаниями и лицами, которые помогают России обходить санкции и поддерживают ее военный потенциал. Каллас предложила передать Европейской прокуратуре (ЕППО) контроль над делами, связанными с обходом санкций.

Об этом пишет Politico, передает Новини.LIVE.

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Что предложила Кая Каллас

Речь идет о расследовании поставок чувствительных товаров, которые могут использоваться российской военной промышленностью, а также схем отмывания средств в пользу Кремля. Такое предложение глава дипломатии ЕС озвучила во время встречи с послами стран-членов Евросоюза.

В то же время конкретного плана реализации этой инициативы Каллас пока не представила. Предлагаемые изменения коснутся лиц и компаний, находящихся на территории ЕС и нарушающих ограничения на сотрудничество с подсанкционными российскими или белорусскими организациями. Также речь идет о проведении запрещенных операций.

Одной из проблем при применении санкций ЕС являются различия в законодательстве стран блока. В 27 государствах действуют разные правила и подходы прокуроров к преследованию нарушителей, что затрудняет борьбу со схемами обхода ограничений.

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В настоящее время Европейская прокуратура занимается расследованием серьезных организованных преступлений, в частности коррупции, отмывания денег и трансграничного мошенничества. Предоставление ей полномочий по преследованию нарушений международных санкций существенно расширило бы сферу ее деятельности.

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