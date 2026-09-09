Зеленский отреагировал на новые атаки РФ на Украину

Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Киева

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября прокомментировал последствия очередных российских атак на Украину. По его словам, утром в Киеве вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего пострадали четыре человека. Он отметил, что пожар после попадания уже ликвидировали спасатели.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский призвал усилить международное давление на РФ

Также президент отреагировал на ночной удар по международному пункту пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой в Одесской области. Из-за атаки его работу приостановили. Два человека погибли, еще трое получили травмы, а 16 человек спасатели эвакуировали.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

По словам главы государства, ликвидация последствий российских атак также продолжается в Днепре, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Житомирской областях и в Киевской области.

Пожар после российского удара. Фото: ГСЧС Киевской области

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество недостаточно реагирует на регулярные российские удары, которые приводят к гибели людей.

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Экстренные службы работают на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

Президент призвал партнеров усилить давление на Россию.

"Москва не должна вступить в зиму с пониманием, что ракетный и дронный террор сойдёт ей с рук просто так. Агрессию нужно остановить здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше", — подчеркнул Зеленский.

Поврежденное многоэтажное здание. Фото: ГСЧС Киева

Он также призвал обеспечить эффективную работу санкций и поддержки Украины, добавив, что государства-партнеры знают, какая помощь необходима Украине каждый день.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждаются объекты гражданской и пограничной инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября в Дарницком районе Киева зафиксировали попадание беспилотника в 24-этажный жилой дом. На месте происшествия работали экстренные службы.