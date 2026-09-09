Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ снова ударила по гражданским: Зеленский призвал усилить санкции

РФ снова ударила по гражданским: Зеленский призвал усилить санкции

Ua ru
9 сентября 2026 10:13
Зеленский отреагировал на новые атаки РФ на Украину
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Киева

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября прокомментировал последствия очередных российских атак на Украину. По его словам, утром в Киеве вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего пострадали четыре человека. Он отметил, что пожар после попадания уже ликвидировали спасатели.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский призвал усилить международное давление на РФ

Также президент отреагировал на ночной удар по международному пункту пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой в Одесской области. Из-за атаки его работу приостановили. Два человека погибли, еще трое получили травмы, а 16 человек спасатели эвакуировали.

РФ снова ударила по гражданским: Зеленский призвал усилить санкции - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

По словам главы государства, ликвидация последствий российских атак также продолжается в Днепре, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Житомирской областях и в Киевской области.

РФ снова ударила по гражданским: Зеленский призвал усилить санкции - фото 2
Пожар после российского удара. Фото: ГСЧС Киевской области

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество недостаточно реагирует на регулярные российские удары, которые приводят к гибели людей.

Читайте также:
РФ снова ударила по гражданским: Зеленский призвал усилить санкции - фото 3
Экстренные службы работают на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

Президент призвал партнеров усилить давление на Россию.

"Москва не должна вступить в зиму с пониманием, что ракетный и дронный террор сойдёт ей с рук просто так. Агрессию нужно остановить здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше", — подчеркнул Зеленский.

РФ снова ударила по гражданским: Зеленский призвал усилить санкции - фото 4
Поврежденное многоэтажное здание. Фото: ГСЧС Киева

Он также призвал обеспечить эффективную работу санкций и поддержки Украины, добавив, что государства-партнеры знают, какая помощь необходима Украине каждый день.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждаются объекты гражданской и пограничной инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября в Дарницком районе Киева зафиксировали попадание беспилотника в 24-этажный жилой дом. На месте происшествия работали экстренные службы.

Владимир Зеленский санкции против России война в Украине пострадавшие атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации