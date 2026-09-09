Зеленський відреагував на нові атаки РФ по Україні

РФ знову вдарила по цивільних: Зеленський закликав посилити санкції
Президент України Володимир Зеленський 9 вересня відреагував на наслідки чергових російських атак по Україні. За його словами, зранку в Києві ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали чотири людини. Він зазначив, що пожежу після влучання вже ліквідували рятувальники.
Про це Зеленський повідомив у своєму соцмережах, передає Новини.LIVE.
Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на РФ
Також президент відреагував на нічний удар по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області. Через атаку його роботу призупинили. Двоє людей загинули, ще троє отримали травми, а 16 людей рятувальники евакуювали.
За словами глави держави, ліквідація наслідків російських атак також триває у Дніпрі, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Житомирській областях та на Київщині.
Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на регулярні російські удари, які призводять до загибелі людей.
Президент закликав партнерів посилити тиск на Росію.
"Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі", — наголосив Зеленський.
Він також закликав забезпечити ефективну роботу санкцій та підтримки України, додавши, що держави-партнери знають, яка допомога необхідна Україні щодня.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 9 вересня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджуються об’єкти цивільної та прикордонної інфраструктури, є загиблі та постраждалі.
Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня у Дарницькому районі Києва зафіксували влучання безпілотника у 24-поверховий житловий будинок. На місці події працювали екстрені служби.