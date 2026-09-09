Зеленський відреагував на нові атаки РФ по Україні

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Києва

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня відреагував на наслідки чергових російських атак по Україні. За його словами, зранку в Києві ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали чотири людини. Він зазначив, що пожежу після влучання вже ліквідували рятувальники.

Про це Зеленський повідомив у своєму соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на РФ

Також президент відреагував на нічний удар по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в Одеській області. Через атаку його роботу призупинили. Двоє людей загинули, ще троє отримали травми, а 16 людей рятувальники евакуювали.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

За словами глави держави, ліквідація наслідків російських атак також триває у Дніпрі, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Житомирській областях та на Київщині.

Пожежа після російської атаки. Фото: ДСНС Київщини

Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на регулярні російські удари, які призводять до загибелі людей.

Читайте також:

Екстрені служби працюють на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

Президент закликав партнерів посилити тиск на Росію.

"Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі", — наголосив Зеленський.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: ДСНС Києва

Він також закликав забезпечити ефективну роботу санкцій та підтримки України, додавши, що держави-партнери знають, яка допомога необхідна Україні щодня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 9 вересня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджуються об’єкти цивільної та прикордонної інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня у Дарницькому районі Києва зафіксували влучання безпілотника у 24-поверховий житловий будинок. На місці події працювали екстрені служби.