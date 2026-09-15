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Главная Новости дня В США готовят окончательное голосование по санкциям против РФ

В США готовят окончательное голосование по санкциям против РФ

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15 сентября 2026 08:18
Палата представителей США готовится к окончательному голосованию по санкциям против РФ
Американские чиновники. Фото: Алекс Рауфоглу/X

Палата представителей США выходит на финишную прямую в процессе принятия нового пакета санкционных ограничений против Российской Федерации и Ирана. Регламентный комитет Палаты представителей уже дал зеленый свет процедуре рассмотрения законопроекта, который ранее одобрил Сенат и на принятии которого особо акцентировал внимание Владимир Зеленский.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Как сообщил журналист «Радио Свобода» в США Алекс Рауфоглу, специальный регламентный комитет разрешил вынести этот документ на голосование. За такое решение выступили семь членов комитета, а трое были против.

Далее конгрессмены должны согласовать саму процедуру рассмотрения. Эти дебаты начнутся уже сегодня, 15 сентября. Ожидается, что депутаты проголосуют за регламент ориентировочно в 20:30 по киевскому времени. Если этот этап пройдет успешно, окончательное принятие закона состоится уже в ближайшую среду.

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Репортаж Алекса Рауфоглу. Фото: скриншот

Сам документ содержит очень жесткие экономические санкции. В частности, президент США Дональд Трамп получит право вводить пошлины в размере до 100% для стран, которые больше всего закупают российскую нефть и газ. В первую очередь это касается Китая и Индии.

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Кроме того, под санкции попадут российские военные, высокопоставленные чиновники, олигархи и их семьи. Закон также позволит наносить удары по финансовым учреждениям, блокировать крупные энергетические проекты РФ и останавливать суда российского нефтяного «теневого флота».

Как только Палата представителей примет документ, его сразу передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в конце августа стало известно о том, что Евросоюз готовит новый масштабный пакет санкций против России, который может охватить около 1600 физических и юридических лиц.

В то же время у послов ЕС возникли проблемы при согласовании очередного полугодового продления действующих санкций, под которые попадают почти 3 тысячи человек и компаний. Из-за отсутствия консенсуса санкции, срок действия которых истекал 15 сентября, временно продлили лишь на семь дней, то есть до 22 сентября.

Параллельно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступила за усиление контроля за соблюдением санкций. Она предложила передать Европейской прокуратуре расследование дел об обходе санкций и борьбу с субъектами, поддерживающими военный потенциал РФ.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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