15 вересня Палата представників США проголосувала за жорсткі санкції Грема проти Росії

Покійний Ліндсі Грем. Фото: Reuters

У вівторок ввечері, 15 вересня, Палата представників Конгресу США під час процедурного голосування підтримала «пекельні санкції» проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Тепер документ фактично на фінішній прямій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Х кореспондента "Радіо Свобода Європа" Алекса Рауфоглу.

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США продовжують просувати санкції Грема проти РФ

Журналіст Рауфоглу написав, що Палата представників не змогла набрати необхідну кількість голосів, яка дозволяє розпочати голосування щодо санкцій проти Росії.

Однак через дві години він повідомив, що законопроект все-таки пройшов процедурне голосування з результатом 214 — "за" і 211 — "проти". Це, у свою чергу, дає змогу тепер провести остаточне голосування щодо санкцій, після чого документ буде передано президенту США Дональду Трампу на підпис.

До речі, журналіст також написав, що остаточне голосування відбудеться вже завтра (за київським часом це буде вже сьогодні, 16 вересня, або ж у ніч на 17 вересня).

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"Завтра я керуватиму дебатами в Палаті представників щодо остаточного ухвалення законопроекту про санкції Ліндсі Грема проти Росії", — сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол на прес-конференції.

Також з цього приводу висловився один із співавторів законопроекту, сенатор Річард Блюменталь.

"Ми не заспокоїмося, доки Україна не буде в безпеці як вільна держава. Законопроект спалить військову машину Путіна. Єдиний спосіб зупинити хуліганів — це відштовхнути їх і вдарити по обличчю", — заявив він.

Зазначимо, що законопроект передбачає мита до 100% проти найбільших покупців російських енергоресурсів. Серед таких, наприклад, Індія та Китай.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік заявив, що українська сторона сподівається на підтримку санкцій проти РФ у США. Йшлося про санкції Грема.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп після смерті Ліндсі Грема заявив, що той був рішучим прихильником допомоги Україні.