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Головна Новини дня Сестра Ліндсі Грема тимчасово займе його місце в Сенаті США

Сестра Ліндсі Грема тимчасово займе його місце в Сенаті США

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 09:27
Сестра Ліндсі Грема тимчасово замінить його в Сенаті США після смерті
Дарлін Грем Нордон. Фото: кадр з відео

Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер призначив Дарлін Грем Нордон тимчасовою сенаторкою США після смерті її брата, Ліндсі Грема. Вона виконуватиме його обов'язки до завершення чинної каденції у 2027 році.

Про це пише BBC, передає Новини.LIVE.

Дарлін Грем Нордон виконуватиме обов'язки сенатора

Під час представлення Герберт Макмастер назвав Нордон людиною, яка продовжить справу сенатора:

"Для мене честь попросити його молодшу сестру, Дарлін Грем Нордон, зараз закінчити його роботу".

Сама вона заявила, що для неї це велика честь і що саме цього, на її думку, хотів би її брат.

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Дарлін Грем Нордон — молодша сестра Ліндсі Грема. Після смерті батьків саме він фактично опікувався нею, а згодом офіційно всиновив. До призначення вона не обіймала державних посад.

Нагадаємо, Ліндсі Грем помер у віці 71 року від розшарування аорти, спричиненого серцево-судинним захворюванням. За даними судово-медичного експерта, саме це стало причиною його смерті. Після його смерті у штаті вже розпочалася підготовка до майбутніх виборів сенатора.

Як повідомляли Новини.LIVE, американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем помер 11 липня після раптової короткочасної хвороби. Політик багато років представляв штат у Сенаті США та був одним із найвпливовіших республіканців у питаннях зовнішньої політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім патріотом та одним із найкращих політиків, яких він знав. Американський лідер висловив співчуття родині та близьким сенатора, зазначивши, що країна втратила відданого державного діяча.

США Сенат Ліндсі Грем
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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