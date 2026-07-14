Сестра Линдси Грэма временно заменит его в Сенате США после его смерти

Дарлин Грэм Нордон. Фото: кадр из видео

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон временным сенатором США после смерти её брата, Линдси Грэма. Она будет исполнять его обязанности до окончания текущего срока полномочий в 2027 году.

Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.

Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности сенатора

Во время представления Генри Макмастер назвал Нордон человеком, который продолжит дело сенатора:

"Для меня честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм Нордон, сейчас завершить его работу".

Сама она заявила, что для нее это большая честь и что именно этого, по ее мнению, хотел бы ее брат.

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Дарлин Грэм Нордон — младшая сестра Линдси Грэма. После смерти родителей именно он фактически заботился о ней, а впоследствии официально усыновил. До назначения она не занимала государственных должностей.

Напомним, Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года от расслоения аорты, вызванного сердечно-сосудистым заболеванием. По данным судебно-медицинского эксперта, именно это стало причиной его смерти. После его смерти в штате уже началась подготовка к предстоящим выборам сенатора.

Как сообщали Новости.LIVE, американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля после внезапной кратковременной болезни. Политик много лет представлял штат в Сенате США и был одним из самых влиятельных республиканцев в вопросах внешней политики.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим патриотом и одним из лучших политиков, которых он знал. Американский лидер выразил соболезнования семье и близким сенатора, отметив, что страна потеряла преданного государственного деятеля.