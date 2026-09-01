Санкції Грема проти Росії — Палата представників США розпочала розгляд санкцій

Капітолій. Фото: Reuters

У середу ввечері, 16 вересня, Палата представників США розпочала дебати щодо законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Очікується, що спікер Майк Джонсон винесе документ на підсумкове голосування вже сьогодні, в ніч на 17 вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дописи журналіста "Радіо Свобода Європа" Алекса Рауфоглу у соцмережі Х.

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Яка суперечка точиться навколо санкцій

Важливо зазначити, що переважна більшість демократів і республіканців не сумніваються в тому, що законопроєкт потрібно ухвалити. Однак, незважаючи на це, між законодавцями точиться запекла полеміка.

Зокрема, лідер демократів у Палаті представників Стенлі Хойєр охарактеризував документ Грема як "антиросійський і проукраїнський законопроєкт", закликавши законодавців надіслати президенту США Дональду Трампу "чіткий сигнал до дій". Він наголосив, що якщо санкції не ухвалять, то "у Кремлі лунатимуть оплески, а в Києві — сльози".

При цьому республіканець Майкл Маккол, який заявив, що нові обмеження мають посилити тиск на Москву та змусити диктатора РФ Володимира Путіна піти на переговори, висловив сумнів щодо слів Хойєра про «чіткий сигнал».

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Він наголосив, що якщо в Конгресі хоча б хочуть надіслати Трампу сигнал, то потрібно "виділити Україні 12–15 млрд доларів" на озброєння, а також забезпечити, щоб під санкції потрапили Китай та Індія.

Тим часом демократ Гейб Амо під час дебатів назвав пропоновані Греммом санкції "неправильним інструментом". За його словами, президент США й так має повноваження для введення санкцій проти РФ, а нові повноваження, запропоновані в рамках законопроекту, можуть призвести до зростання цін і завдати удару по союзникам (хоча загалом Амо виступив "за" законопроєкт Грема).

Що ще відомо про дебати

Республіканка Енн Вагнер закликала ухвалити санкції та наголосила, що головне — щоб "війна Путіна закінчилася". До її слів долучився згаданий вище Майкл Маккол, який доповнив гуманітарний аргумент. Він нагадав, що внаслідок війни, розпочатої Росією, загинули й були поранені сотні тисяч українців, підкресливши, що доходи Москви від російської енергетики продовжують сприяти зростанню кількості жертв.

Але є й ті, хто проти "пекельних санкцій" Грема. Наприклад, серед таких — демократ Дон Байєр, який назвав документ "добрим наміром, але жахливо недосконалим". Він вважає, що законопроект у разі ухвалення надасть Трампу виключно нові тарифні важелі тиску — причому не на РФ, а на союзників.

Ще один демократ, Річард Ніл, загалом підтримує введення санкцій, однак він каже, що не бачить послідовності в політиці команди Трампа щодо України. Зокрема, він згадав конфлікт між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому 2025 року і в зв’язку з цим поставив під сумнів те, чи залишаються республіканці солідарними з Україною.

Річарда Ніла також підтримав демократ Ллойд Доггетт, який зазначив, що саме Дональд Трамп "скоротив допомогу Україні", "хоче послабити тиск на російську нафту" та вчинив інші кроки.

Наразі дебати між законодавцями ще тривають. Нагадаємо, що якщо документ ухвалять, то адміністрація Трампа зможе ввести мита у розмірі 100% на країни, які купують російську нафту та газ, зокрема Китай та Індію.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, влітку санкції Грема підтримав Сенат США, а в ніч на 16 вересня документ пройшов процедурне голосування в Палаті представників. Це, у свою чергу, відкрило шлях до остаточного голосування за документ, і якщо його підтримають, тоді законопроєкт надійде на підпис до президента США Дональда Трампа.

Також ми писали, що Трамп після смерті Грема зазначив, що сенатор був рішучим прихильником допомоги Україні.