США можуть ухвалити санкції Грема до виборів у Конгрес - Чернєв

Єгор Чернєв. Фото: Єгор Чернєв/Facebook

У США наступного тижня можуть ухвалити санкційний пакет, ініційований сенатором Ліндсі Гремом. Народний депутат Єгор Чернєв оцінює ймовірність такого рішення як достатньо високу, водночас у Конгресі залишаються певні розбіжності щодо документа. На його думку, для запровадження санкцій ухвалювати цей закон необов’язково, адже президент США вже має такі повноваження.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука.

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Що буде після ухвалення санкційного пакета

Народний депутат Єгор Чернєв ексклюзивно розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що саме ухвалення законопроєкту не означатиме автоматичного запровадження передбачених ним санкцій.

Після схвалення документ має підписати президент США Дональд Трамп. Лише після цього він може бути задіяний американською адміністрацією.

Також народний депутат Чернєв зазначив, що для самого запровадження санкцій ухвалення цього закону не є обов'язковою умовою, оскільки президент Сполучених штатів вже має відповідні повноваження.

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"Не потрібно приймати цей закон задля того, щоб накладати санкції. Вже президент Сполучених Штатів має такі повноваження. Це більше легітимності дає", — пояснив нардеп.

Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати санкційний закон проти Росії. Після остаточного голосування в Палаті представників документ передадуть на підпис президенту.

Новини.LIVE інформували, що оскільки Палата представників Конгресу США під час голосування підтримала "пекельні санкції" проти Росії, які просував Ліндсі Грем, тепер документ на фінішній прямій. Річард Блюменталь, один із співавторів законопроєкту сказав: "Ми не заспокоїмося, доки Україна не буде в безпеці як вільна держава. Законопроект спалить військову машину Путіна".