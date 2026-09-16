США могут ввести санкции в отношении Грэма до выборов в Конгресс — Чернев

Егор Чернев. Фото: Егор Чернев/Facebook

В США на следующей неделе может быть принят пакет санкций, инициированный сенатором Линдси Грэмом. Народный депутат Егор Чернев оценивает вероятность такого решения как достаточно высокую, однако в Конгрессе сохраняются определенные разногласия по поводу этого документа. По его мнению, для введения санкций не обязательно принимать этот закон, ведь президент США уже обладает такими полномочиями.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Что будет после принятия санкционного пакета

Народный депутат Егор Чернев в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал, что само по себе принятие законопроекта не будет означать автоматического введения предусмотренных им санкций.

После одобрения документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Только после этого он может быть приведен в действие американской администрацией.

Также народный депутат Чернев отметил, что для самого введения санкций принятие этого закона не является обязательным условием, поскольку президент Соединенных Штатов уже обладает соответствующими полномочиями.

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"Не нужно принимать этот закон для того, чтобы вводить санкции. У президента Соединенных Штатов уже есть такие полномочия. Это придает больше легитимности", — пояснил народный депутат.

Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп пообещал подписать санкционный закон против России. После окончательного голосования в Палате представителей документ передадут на подпись президенту.

Новини.LIVE сообщали, что, поскольку Палата представителей Конгресса США во время голосования поддержала "адские санкции" против России, которые продвигал Линдси Грэм, теперь документ находится на финишной прямой. Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта, сказал: "Мы не успокоимся, пока Украина не будет в безопасности как свободное государство. Законопроект сожжет военную машину Путина".