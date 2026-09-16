Макколл: Трамп пообещал подписать закон о санкциях против России

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал подписать закон о санкциях против России. После окончательного одобрения Палатой представителей он будет направлен на подпись президенту.

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в комментарии корреспондентке Новини․LIVE Ульяне Бойчук.

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Закон США о санкциях против России

"Мы приняли регламент, который позволит вынести законопроект на окончательное голосование. Я абсолютно уверен, что как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов мы примем самый жесткий санкционный закон, который когда-либо принимался против России и Путина", — отметил Маккол.

По его словам, санкции касаются лично российского диктатора Путина, а также вводят очень жесткие тарифы для пяти крупнейших импортеров российских энергоресурсов.

Маккол считает, что это экономически ослабит российский режим и позволит заставить Путина сесть за стол переговоров.

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"Если его (законопроект — ред.) поддержит Палата представителей, он сразу поступит к президенту на подпись, что тот и обещал сделать. После подписания закона мы сможем наконец нанести удар по российской энергетике, чтобы Путин был вынужден прийти на переговоры", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила процедурное решение, необходимое для дальнейшего рассмотрения законопроекта о санкциях против России. Его инициатором был покойный сенатор Линдси Грэм.

А Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник отметил, что окончательное принятие решения по законопроекту ожидается 16 сентября.