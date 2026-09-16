Маккол: Трамп пообіцяв підписати санкційний закон проти Росії

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Конгресмен Майкл Маккол заявив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв підписати санкційний закон проти Росії. Після остаточного схвалення Палатою представників його передадуть на підпис президенту.

Про це повідомив конгресмен-республіканець Майкл Маккол у коментарі кореспондентці Новини․LIVE Уляні Бойчук.

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Санкційний закон США проти Росії

"Ми ухвалили регламент, який дозволить винести законопроєкт на фінальне голосування. Я дуже впевнений, що як з республіканської, так і з демократичної сторони, ми ухвалимо найжорсткіший санкційний закон, який коли-небудь приймався проти Росії та Путіна", — зазначив Маккол.

За його словами, санкції стосуються особисто російського диктатора Путіна, а також запроваджують дуже жорсткі тарифи на пʼять найбільших імпортерів російських енергоресурсів.

Маккол вважає, що це економічно послабить російський режим та вдасться змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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"Якщо його (законопроєкт — ред.) підтримає Палата представників, він одразу піде до президента на підпис, що той і обіцяв зробити. Після підписання закону ми зможемо нарешті вдарити по російській енергетиці, щоб Путін був змушений прийти на переговори", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 15 вересня Палата представників Конгресу США схвалила процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду санкційного законопроєкту проти Росії. Його ініціатором був покійний сенатор Ліндсі Грем.

А Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік зазначив, що остаточне ухвалення рішення стосовно законопроєкту очікується 16 вересня.