Трамп підписав закон Грема: що він передбачає

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану, ініційований сенатором Ліндсі Гремом. Документ передбачає нові обмеження проти російських посадовців, фінансових установ і "тіньового флоту". Також закон надає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти визначених країн, які купують російські нафту та газ.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Трамп підписав закон про санкції

Президент США Дональд Трамп підписав Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Закон назвали на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із його головних авторів.

Документ посилює санкційний тиск на Росію та Іран і передбачає нові економічні обмеження.

Що передбачає закон Грема

Закон передбачає первинні та вторинні санкції проти російських посадовців, олігархів та членів їхніх родин, іноземних осіб, а також російських банків та інших фінансових установ. Окремо документ передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" та іноземних осіб і суден, які використовуються російським урядом для обходу санкцій.

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Крім того, закон надає президенту США право запроваджувати цільові мита до 100% для визначених країн. Йдеться про п'ять найбільших імпортерів російської сирої нафти, п'ять найбільших імпортерів російського природного газу та п'ять країн, які сприяють обходу санкцій проти російської нафти.

Документ також продовжує дію Iran Sanctions Act of 1996 ще на п'ять років. Чинність цього закону мала завершитися наприкінці 2026 року.

Як закон ухвалювали в Конгресі

Сенат США схвалив законопроєкт у серпні 2026 року 86 голосами проти 11. 16 вересня Палата представників підтримала документ із результатом 262 голоси проти 159, після чого його передали президенту США.

Законопроєкт був представлений у Конгресі у 2025 році сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блументалем. Після смерті Грема в липні 2026 року документ отримав назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

Після ухвалення законопроєкту Палатою представників сенатор Річард Блументаль заявив: "До народу України: ви не самотні".

Звертаючись до президента Росії Володимира Путіна, Блументаль додав: "Ваша економіка хитається. Ми збираємося задушити вашу військову машину".

Що відомо про мита для покупців російських енергоресурсів

Окреме положення закону стосується країн, які купують російські енергоресурси. Документ дає президенту США повноваження запроваджувати проти визначених держав мита розміром до 100%.

Водночас підписання закону не означає автоматичного запровадження 100-відсоткових мит. Документ надає адміністрації Трампа відповідні повноваження, а рішення про їх застосування залишається за президентом.

Механізм стосується п'яти найбільших імпортерів російської сирої нафти, п'яти найбільших імпортерів російського природного газу та п'яти країн, які сприяють обходу санкцій проти російської нафти.

Новини.LIVE інформували, що 17 вересня 2026 року сенаторка США Кеті Брітт заявила про широку підтримку в Конгресі законопроєкту Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. За її словами, документ має надати президенту Дональду Трампу додаткові інструменти для завершення війни та посилення тиску на Росію. Брітт зазначила, що законопроєкт мають передати Трампу на підпис.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 17 вересня 2026 року Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, який просував сенатор Ліндсі Грем. Документ підтримали 262 конгресмени, ще 159 виступили проти, після чого його направили президенту США Дональду Трампу. У Білому домі заявили, що Трамп планує підписати законопроєкт.