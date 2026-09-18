Трамп планує підписати закон Грема про санкції проти РФ та Ірану

Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп планує у п’ятницю, 18 вересня, підписати закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Про це повідомив журналіст Остап Яриш із посиланням на численні джерела. Напередодні Палата представників США схвалила законопроєкт, після чого документ направили на підпис президенту.

Про це Остап Яриш написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Трамп готується підписати санкційний закон

"За повідомленнями численних джерел, Дональд Трамп планує підписати ініційований Ліндсі Гремом закон про санкції проти Росії та Ірану вже завтра", — написав Яриш в ніч проти 18 вересня.

Пост Яриша. Фото: скриншот

Водночас журналіст Алекс Рауфоглу написав, що закон про санкції проти Росії набуде чинності завтра о 16:30 (за київським часом о 23:30).

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Пост журналіста. Фото: скриншот

Як повідомляє Радіо Свобода, сенаторка США Джин Шахін заявила, що швидкість запровадження санкцій залежатиме від адміністрації Дональда Трампа та початку їх реалізації після підписання закону. За словами Шахін, ефективність нових обмежень США оцінюватимуть за тим, наскільки вони впливатимуть на доходи Росії від енергетики та практичне виконання санкцій.

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Раніше, 7 серпня, його підтримав Сенат США. Законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на Росію через її війну проти України. Зокрема, документ дозволяє запроваджувати 100-відсоткові вторинні мита проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ.

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Серед найбільших покупців російських енергоносіїв називають Китай та Індію. Також закон передбачає санкції проти російського тіньового флоту танкерів, фінансових установ, зокрема Центрального банку РФ, а також великих державних енергетичних проєктів. Серед них — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Окрім обмежень проти Росії, документ передбачає розширення санкційного режиму щодо Ірану. Законопроєкт Грема розглядають як один із ключових інструментів для посилення економічного тиску на Москву. Його ухвалення відбулося після тривалого розгляду в Конгресі та отримало підтримку представників обох партій.

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Нещодавно Новини.LIVE писали, що 17 вересня Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом. За словами конгресмена Майкла Маккола, документ має посилити тиск на російську військову машину та сприяти початку мирних переговорів. Тоді ж сенаторка США Кеті Брітт заявила, що Конгрес продемонстрував єдність у питанні посилення тиску на Росію та Ірану. За її словами, законопроєкт отримав широку підтримку в Конгресі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії 262 голосами проти 159. Після голосування документ направили на підпис Дональду Трампу, а представник Білого дому повідомив WSJ, що президент США планує підписати законопроєкт. Також Новини.LIVE писали, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі стежать за проходженням у США законопроєкту про додаткові санкції проти РФ. Він зробив цю заяву після схвалення документа Палатою представників Конгресу США.