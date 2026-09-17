США ухвалили санкції проти Росії: Маккол про закон Ліндсі Грема

Конгресмени США. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Палата представників США ухвалила масштабний санкційний законопроєкт, покликаний зупинити російську агресію. За словами конгресмена Майкла Маккола, ініціатива, розроблена покійним сенатором Ліндсі Гремом, має паралізувати військову машину Росії та змусити Кремль піти на мирні переговори.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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США проголосували за жорсткий законопроєкт щодо санкцій

Документ спрямований на посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, а також передбачає відповідальність для Китаю та Ірану за скоординовану агресивну кампанію. Автором цієї ініціативи виступив покійний сенатор Ліндсі Грем. Його сестра, Дарлін Грем Нордоне, яка була присутня під час розгляду, зазначила, що робота над документом тривала понад рік.

За її словами, сенатор був переконаний, що нові обмеження змусять партнерів Москви переглянути свої відносини з нею, а також суттєво посилять переговорні позиції американського президента.

Головним доповідачем у залі виступив конгресмен Майкл Маккол, який подякував за співпрацю та чудовий виступ представнику Демократичної партії Стені Хойєру. Оцінюючи результати голосування, Маккол назвав цей день чудовим для України, свободи та демократії. Звертаючись до сестри Ліндсі Грема, конгресмен висловив упевненість, що покійний політик пишається ухваленим рішенням і дивиться на них із небес.

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"Я навіть не можу висловити, як багато це для мене значить. Знаєш, Ліндсі, коли це... Я в той час був в Україні, і він сказав, що це чарівний момент, рідкісна нагода допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир завдяки силі", — пригадав Маккол.

Конгресмен наголосив, що Грем вважав розробку цього документа своїм найбільшим законодавчим досягненням за всю кар'єру. Маккол також детально окреслив очікувані наслідки від запровадження нових санкцій.

"Цей законопроєкт паралізує російську військову машину і нарешті приведе Путіна за стіл переговорів. Він гарантуватиме, що противники Америки — не лише Росія, а й Китай та Іран, які поплатяться за свою скоординовану агресивну кампанію", — підкреслив він.

Згадуючи свого друга і наставника, Маккол відзначив його здатність протистояти загрозам незалежно від політичних витрат та того, куди дме вітер. За словами конгресмена, Грем сприймав це як моральне питання, що вимагало моральної мужності.

"Під час своєї останньої пресконференції він сказав, цитую: "Я ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни". Я повністю з ним згоден", — процитував Маккол слова покійного сенатора.

Він додав, що сьогоднішнє голосування членів Палати представників наблизило втілення бачення Ліндсі щодо тривалого миру в Україні та за її межами.

Наприкінці своєї промови політик згадав останній публічний виступ Ліндсі Грема в Києві.

"Це не випадково, що під час його останньої промови на площі Святого Михайла в Україні у церкві задзвонили дзвони, лунаючи над ним, поки він зберігав свій оптимістичний, життєрадісний характер, а також чудове почуття гумору", — розповів конгресмен.

Маккол висловив сум за колегою та подякував усім депутатам за підтримку ініціативи, наголосивши, що це голосування було не лише за Україну, а й за глобальні демократичні цінності.

Новини.LIVE раніше інформували, що оскільки палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію, то документ далі має підписати президент Дональд Трамп. За даними джерел, адміністрація США безпосередньо тиснула на республіканську більшість для якнайшвидшого винесення ініціативи на голосування.

Водночас князівство Монако підтвердило повну солідарність з Україною та оголосило про беззастережне впровадження всіх економічних і фінансових санкцій, розроблених Євросоюзом проти Росії та її союзників. Влада країни також висловила готовність долучитися до проєктів повоєнного відновлення України.