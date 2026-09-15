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Головна Новини дня Монако запроваджує всі санкції ЄС проти Росії: заява глави МЗС

Монако запроваджує всі санкції ЄС проти Росії: заява глави МЗС

Ua ru
15 вересня 2026 13:32
Ексклюзив
Монако запроваджує всі санкції ЄС проти Росії та готове відбудовувати Україну
Ізабель Берро Амадей. Фото: МЗС України

Монако без жодних зволікань імплементує абсолютно всі економічні та фінансові санкції Європейського Союзу, запроваджені проти Росії та її спільників. Князівство солідарне з українським народом та готове брати участь у повоєнній відбудові країни.

Про це повідомила міністерка закордонних справ і співробітництва Монако Ізабель Берро Амадей у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Монако запевняє Україну в підтримці

"Князівство рішуче засуджує агресивну війну, яку веде Російська Федерація, в порушення норм міжнародного права та основоположних принципів, закріплених у статуті ООН", — зазначила Берро Амадей.

За її словами, Мокако підтримує Україну та її народ. Вона нагадала, що з початку великої війни князівство вітає стійкість та мужність, які демонструє український народ.

"На дипломатичному фронті, ви повинні знати, що Монако завжди співспонсорувало або голосувало за всі резолюції, які були прийняті ООН та всіма іншими багатосторонніми органами. Ми завжди приєднувалися до численних заяв, які були зроблені на багатосторонніх майданчиках, де ми є членами", — каже міністерка.

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Берро Амадей наголосила, що Монако без зволікань впроваджує всі економічні та фінансові санкції, що вживаються ЄС проти Росії та її союзників.

Також Монако підтримує Україну фінансово, спрямовуючи допомогу через міжнародні організації, а також сприяє роботі місій ОБСЄ та захисту української культурної спадщини. Серед таких ініціатив — збереження музейних фондів Одеси за підтримки міжнародного фонду ALIPH.

Як писали Новини.LIVE, представники країн ЄС поки не досягли згоди щодо подальшого продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Дію обмежень, термін яких спливав 15 вересня, вирішили тимчасово подовжити ще на тиждень.

А у Конгресі США цього тижня розглядають законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Регламентний комітет Палати представників підтримав процедурне рішення з рахунком, що дозволяє винести документ на розгляд у сесійній залі. 

санкції війна МЗС Україна Монако Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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