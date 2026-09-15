Монако вводит все санкции ЕС против России и готово участвовать в восстановлении Украины

Изабель Берро Амадей. Фото: МИД Украины

Монако без каких-либо промедлений вводит в действие абсолютно все экономические и финансовые санкции Европейского Союза, введенные против России и ее союзников. Княжество солидарно с украинским народом и готово участвовать в послевоенном восстановлении страны.

Об этом сообщила министр иностранных дел и сотрудничества Монако Изабель Берро Амадей в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Монако заявляет об поддержке Украины

"Княжество решительно осуждает агрессивную войну, которую ведет Российская Федерация в нарушение норм международного права и основополагающих принципов, закрепленных в Уставе ООН", — отметила Берро Амадей.

По ее словам, Монако поддерживает Украину и ее народ. Она напомнила, что с начала большой войны княжество приветствует стойкость и мужество, которые демонстрирует украинский народ.

"На дипломатическом фронте вы должны знать, что Монако всегда выступало соавтором или голосовало за все резолюции, принятые ООН и всеми другими многосторонними органами. Мы всегда присоединялись к многочисленным заявлениям, сделанным на многосторонних площадках, членами которых мы являемся", — говорит министр.

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Берро Амадей подчеркнула, что Монако без промедления вводит все экономические и финансовые санкции, применяемые ЕС против России и ее союзников.

Также Монако оказывает Украине финансовую поддержку, направляя помощь через международные организации, а также содействует работе миссий ОБСЕ и защите украинского культурного наследия. Среди таких инициатив — сохранение музейных фондов Одессы при поддержке международного фонда ALIPH.

Как писали Новини.LIVE, представители стран ЕС пока не достигли согласия относительно дальнейшего продления индивидуальных санкций против России. Действие ограничений, срок которых истекал 15 сентября, решили временно продлить ещё на неделю.

А в Конгрессе США на этой неделе рассматривают законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Регламентный комитет Палаты представителей поддержал процедурное решение, позволяющее вынести документ на рассмотрение в сессионном зале.