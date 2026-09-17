США ввели санкции против России: Макколл о законе Линдси Грэма

Конгрессмены США. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Палата представителей США одобрила масштабный законопроект о санкциях, призванный остановить российскую агрессию. По словам конгрессмена Майкла Макколла, инициатива, разработанная покойным сенатором Линдси Грэмом, должна парализовать военную машину России и заставить Кремль пойти на мирные переговоры.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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США проголосовали за жесткий законопроект о санкциях

Документ направлен на усиление санкционного давления на Российскую Федерацию, а также предусматривает ответственность для Китая и Ирана за скоординированную агрессивную кампанию. Автором этой инициативы выступил покойный сенатор Линдси Грэм. Его сестра, Дарлин Грэм Нордоне, присутствовавшая во время рассмотрения, отметила, что работа над документом длилась более года.

По её словам, сенатор был убеждён, что новые ограничения заставят партнёров Москвы пересмотреть свои отношения с ней, а также существенно укрепят переговорные позиции американского президента.

Главным докладчиком в зале выступил конгрессмен Майкл Макколл, который поблагодарил за сотрудничество и прекрасное выступление представителя Демократической партии Стэни Хойера. Оценивая результаты голосования, Макколл назвал этот день замечательным для Украины, свободы и демократии. Обращаясь к сестре Линдси Грэма, конгрессмен выразил уверенность, что покойный политик гордится принятым решением и смотрит на них с небес.

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"Я даже не могу выразить, как много это для меня значит. Знаешь, Линдси, когда это... Я в то время был в Украине, и он сказал, что это волшебный момент, редкая возможность помочь положить конец войне в Европе и обеспечить мир благодаря силе", — вспомнил Маккол.

Конгрессмен подчеркнул, что Грэм считал разработку этого документа своим величайшим законодательным достижением за всю карьеру. Маккол также подробно описал ожидаемые последствия введения новых санкций.

"Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки — не только Россия, но и Китай и Иран — поплатятся за свою скоординированную агрессивную кампанию", — подчеркнул он.

Вспоминая своего друга и наставника, Маккол отметил его способность противостоять угрозам независимо от политических издержек и того, куда дует ветер. По словам конгрессмена, Грэм воспринимал это как моральный вопрос, требующий морального мужества.

"Во время своей последней пресс-конференции он сказал, цитирую: "Я никогда не был столь оптимистичен, как сегодня, в отношении того, что у нас есть формула для прекращения этой войны". Я полностью с ним согласен", — процитировал Макколл слова покойного сенатора.

Он добавил, что сегодняшнее голосование членов Палаты представителей приблизило воплощение видения Линдси относительно прочного мира в Украине и за её пределами.

В конце своей речи политик вспомнил последнее публичное выступление Линдси Грэма в Киеве.

"Не случайно во время его последней речи на площади Святого Михаила в Украине в церкви зазвонили колокола, раздаваясь над ним, пока он сохранял свой оптимистичный, жизнерадостный характер, а также прекрасное чувство юмора", — рассказал конгрессмен.

Макколл выразил скорбь по поводу гибели коллеги и поблагодарил всех депутатов за поддержку инициативы, подчеркнув, что это голосование было не только за Украину, но и за глобальные демократические ценности.

Новини.LIVE ранее сообщали, что, поскольку Палата представителей США одобрила масштабный законопроект об усилении санкционного давления на Россию, документ теперь должен подписать президент Дональд Трамп. По данным источников, администрация США непосредственно оказывала давление на республиканское большинство с целью скорейшего вынесения инициативы на голосование.

В то же время княжество Монако подтвердило полную солидарность с Украиной и объявило о безоговорочном введении всех экономических и финансовых санкций, разработанных Евросоюзом против России и ее союзников. Власти страны также выразили готовность присоединиться к проектам послевоенного восстановления Украины.