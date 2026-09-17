Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня WSJ: Трамп планує підписати санкції Грема проти РФ

WSJ: Трамп планує підписати санкції Грема проти РФ

Ua ru
17 вересня 2026 06:57
Трамп підпише санкції Грема проти Росії, заявив представник Білого дому
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У ніч на 17 вересня Палата представників США ухвалила законопроект про "пекельні санкції" проти Росії, який просував покійний американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Тепер їх має намір підписати президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

Реклама

Що відомо про ухвалення законопроекту та плани Трампа

За словами джерел, обізнаних із ходом підготовки до голосування, Білий дім чинив тиск на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб домогтися просування законопроекту.

Так, увечері 16 вересня (за київським часом — у ніч на 17 вересня) законодавці ухвалили законопроект, який надасть Трампу нові повноваження щодо введення мит та чинення тиску на найбільші країни-імпортери російської нафти та газу.

Зокрема, "за" проголосували 262 конгресмени, а "проти" — 159. Після цього документ було направлено на підпис Трампу. Представник Білого дому повідомив WSJ, що президент США "планує підписати законопроект".

Читайте також:

Зазначимо, що документ передбачає санкції не лише проти окремих російських фізичних та юридичних осіб, а й надає Трампу право вводити мита у розмірі до 100% на країни, які купують російську енергоносійну продукцію. Крім того, законопроект продовжує дію санкцій проти Ірану до 2031 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому конгресмен Майкл Маккол також заявляв, що глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв підписати закон про санкції проти Росії. Він зазначав, що після остаточного схвалення документ буде направлений на підпис лідеру США.

Також ми докладно розповідали, що саме передбачає цей документ.

санкції проти Росії Дональд Трамп документи законопроєкт Палата представників США Ліндсі Грем
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації