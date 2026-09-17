Конгрес США проголосував за законопроєкт Грема

Ліндсі Грем. Фото: Getty Images

Законопроєкт Ліндсі Грема про масштабні санкції проти Росії успішно пройшов процедурне голосування у Конгресі США. Документ посилює економічний тиск на Росію та запроваджує санкції проти її фінансового й енергетичного секторів. Фінальне голосування відбулось сьогодні о 22:45 за київським часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 і пост журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в соцмережі X.

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Що відомо про ухвалення законопроєкту

"Конгрес США щойно ухвалив масштабний закон про санкції проти Росії та Ірану, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Тепер законопроєкт направляється на підпис президенту Трампу і, як очікується, буде підписаний найближчими днями", — написав Рауфоглу.

Згідно з результатами голосування, "за" проголосували 262 законодавці.

Що передбачає законопроєкт Грема

Законопроєкт поєднує персональні та секторальні санкції проти Росії. Обмеження можуть стосуватися російського політичного й військового керівництва, осіб, причетних до обходу санкцій, відмивання коштів та дестабілізації ситуації в Україні. Під санкції також можуть потрапити акціонери російських проєктів із видобутку зрідженого газу, судна "тіньового флоту" та пов'язані з ними особи. Серед передбачених заходів — блокування активів і візові обмеження.

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Санкції охоплюють фінансовий та енергетичний сектори Росії, зокрема Центральний банк РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк та інші державні установи.

Окремий блок стосується "тіньового флоту", фінансових посередників, криптовалют і юрисдикцій третіх країн, які використовуються для обходу санкцій. Для держав, що купують російські енергоносії або допомагають обходити санкції, передбачені додаткові мита. У попередній редакції їх максимальна ставка становила 500%, але згодом її знизили до 100% із певними винятками.

Документ також забороняє інвестиції США у російський енергетичний сектор, обмежує експорт американських енергоресурсів до РФ та імпорт російського урану. Окремо посилюються санкції щодо проєктів "Ямал ЗПГ" і "Арктик ЗПГ".

Варто зауважити, що згідно із законопроєктом, санкції проти РФ не можуть бути скасовані, доки Росія не припинить бойові дії та не підпише мирну угоду, "прийнятну для вільного та незалежного Уряду України".

Документ також приділяє увагу Ірану та Китаю як політичним партнерам Москви. Зокрема, санкції мають поширитися на енергетичний сектор Ірану, а дія базових обмежень продовжується до 2031 року.

Чи запрацюють санкції одразу

Санкції не запрацюють одразу, тому що законопроєкт створює розширений набір інструментів, якими президент США Дональд Трамп зможе користуватися залежно від ситуації. Тому навіть після ухвалення документа конкретні заходи не обов'язково застосовуватимуться автоматично.

Як законопроєкт дійшов до голосування

Ініціативу зареєстрували в Сенаті США у квітні 2025 року сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. У липні її були готові підтримати 85 із 100 сенаторів, однак Грем очікував неформального "зеленого світла" від Дональда Трампа.

29 червня Грем заявив про досягнення компромісу з президентом США, після чого окремі положення документа пом'якшили.

Нагадаємо, що Ліндсі Грем активно підтримував Україну. глава держави Володимир Зеленський відреагував на його раптову смерть так: "Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України".

Після смерті Ліндсі Грема 11 липня законопроєкт офіційно назвали на його честь.

Ми писали, що у вівторок, 15 вересня, палата представників Конгресу США під час процедурного голосування підтримала законопроєкт із масштабними санкціями проти Росії.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише закон про санкції проти Росії. Після остаточного схвалення документа Палатою представників його передадуть главі держави на підпис.