Конгресс США проголосовал за законопроект Грэма

Линдси Грэм. Фото: Getty Images

Законопроект Линдси Грэма о масштабных санкциях против России успешно прошел процедурное голосование в Конгрессе США. Документ усиливает экономическое давление на Россию и вводит санкции против её финансового и энергетического секторов. Окончательное голосование состоялось сегодня в 22:45 по киевскому времени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 и пост журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети Х.

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Что известно о принятии законопроекта

"Конгресс США только что принял масштабный закон о санкциях против России и Ирана, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Теперь законопроект направляется на подпись президенту Трампу и, как ожидается, будет подписан в ближайшие дни", — написал Рауфоглу.

Исходя из голосования, "за" проголосовали 262 законодателя.

Что предусматривает законопроект Грэма

Законопроект сочетает персональные и секторальные санкции против России. Ограничения могут касаться российского политического и военного руководства, лиц, причастных к обходу санкций, отмыванию средств и дестабилизации ситуации в Украине. Под санкции также могут попасть акционеры российских проектов по добыче сжиженного газа, суда "теневого флота" и связанные с ними лица. Среди предусмотренных мер — блокировка активов и визовые ограничения.

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Санкции охватывают финансовый и энергетический секторы России, в частности Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие государственные учреждения.

Отдельный блок касается "теневого флота", финансовых посредников, криптовалют и юрисдикций третьих стран, которые используются для обхода санкций. Для государств, закупающих российские энергоносители или помогающих обходить санкции, предусмотрены дополнительные пошлины. В предыдущей редакции их максимальная ставка составляла 500%, но впоследствии ее снизили до 100% с определенными исключениями.

Документ также запрещает инвестиции США в российский энергетический сектор, ограничивает экспорт американских энергоресурсов в РФ и импорт российского урана. Отдельно ужесточаются санкции в отношении проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

Стоит отметить, что согласно законопроекту, санкции против РФ не могут быть отменены, пока Россия не прекратит боевые действия и не подпишет мирное соглашение, "приемлемое для свободного и независимого правительства Украины".

Документ также уделяет внимание Ирану и Китаю как политическим партнерам Москвы. В частности, санкции должны распространиться на энергетический сектор Ирана, а действие базовых ограничений продлевается до 2031 года.

Заработают ли санкции сразу

Санкции не начнут действовать сразу, поскольку законопроект создает расширенный набор инструментов, которыми президент США Дональд Трамп сможет пользоваться в зависимости от ситуации. Поэтому даже после принятия документа конкретные меры не обязательно будут применяться автоматически.

Как законопроект дошел до голосования

Инициативу зарегистрировали в Сенате США в апреле 2025 года сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. В июле ее были готовы поддержать 85 из 100 сенаторов, однако Грэм ожидал неформального "зеленого света" от Дональда Трампа.

29 июня Грэм заявил о достижении компромисса с президентом США, после чего отдельные положения документа были смягчены.

Напомним, что Линдси Грэм активно поддерживал Украину. Глава государства Владимир Зеленский так отреагировал на его внезапную смерть: "Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины".

После смерти Линдси Грэма 11 июля законопроект официально назвали в его честь.

Мы писали, что во вторник, 15 сентября, Палата представителей Конгресса США в ходе процедурного голосования поддержала законопроект с масштабными санкциями против России.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон о санкциях против России. После окончательного одобрения документа Палатой представителей его передадут главе государства на подпись.