Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Конгресс США проголосовал за законопроект Грэма о санкциях против РФ

Конгресс США проголосовал за законопроект Грэма о санкциях против РФ

Ua ru
17 сентября 2026 01:34
Конгресс США проголосовал за законопроект Грэма
Линдси Грэм. Фото: Getty Images

Законопроект Линдси Грэма о масштабных санкциях против России успешно прошел процедурное голосование в Конгрессе США. Документ усиливает экономическое давление на Россию и вводит санкции против её финансового и энергетического секторов. Окончательное голосование состоялось сегодня в 22:45 по киевскому времени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 и пост журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети Х.

Реклама

Что известно о принятии законопроекта

"Конгресс США только что принял масштабный закон о санкциях против России и Ирана, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Теперь законопроект направляется на подпись президенту Трампу и, как ожидается, будет подписан в ближайшие дни", — написал Рауфоглу.

Исходя из голосования, "за" проголосовали 262 законодателя.

Что предусматривает законопроект Грэма

Законопроект сочетает персональные и секторальные санкции против России. Ограничения могут касаться российского политического и военного руководства, лиц, причастных к обходу санкций, отмыванию средств и дестабилизации ситуации в Украине. Под санкции также могут попасть акционеры российских проектов по добыче сжиженного газа, суда "теневого флота" и связанные с ними лица. Среди предусмотренных мер — блокировка активов и визовые ограничения.

Читайте также:

Санкции охватывают финансовый и энергетический секторы России, в частности Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие государственные учреждения.

Отдельный блок касается "теневого флота", финансовых посредников, криптовалют и юрисдикций третьих стран, которые используются для обхода санкций. Для государств, закупающих российские энергоносители или помогающих обходить санкции, предусмотрены дополнительные пошлины. В предыдущей редакции их максимальная ставка составляла 500%, но впоследствии ее снизили до 100% с определенными исключениями.

Документ также запрещает инвестиции США в российский энергетический сектор, ограничивает экспорт американских энергоресурсов в РФ и импорт российского урана. Отдельно ужесточаются санкции в отношении проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

Стоит отметить, что согласно законопроекту, санкции против РФ не могут быть отменены, пока Россия не прекратит боевые действия и не подпишет мирное соглашение, "приемлемое для свободного и независимого правительства Украины".

Документ также уделяет внимание Ирану и Китаю как политическим партнерам Москвы. В частности, санкции должны распространиться на энергетический сектор Ирана, а действие базовых ограничений продлевается до 2031 года.

Заработают ли санкции сразу

Санкции не начнут действовать сразу, поскольку законопроект создает расширенный набор инструментов, которыми президент США Дональд Трамп сможет пользоваться в зависимости от ситуации. Поэтому даже после принятия документа конкретные меры не обязательно будут применяться автоматически.

Как законопроект дошел до голосования

Инициативу зарегистрировали в Сенате США в апреле 2025 года сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. В июле ее были готовы поддержать 85 из 100 сенаторов, однако Грэм ожидал неформального "зеленого света" от Дональда Трампа.

29 июня Грэм заявил о достижении компромисса с президентом США, после чего отдельные положения документа были смягчены.

Напомним, что Линдси Грэм активно поддерживал Украину. Глава государства Владимир Зеленский так отреагировал на его внезапную смерть: "Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины".

После смерти Линдси Грэма 11 июля законопроект официально назвали в его честь.

Мы писали, что во вторник, 15 сентября, Палата представителей Конгресса США в ходе процедурного голосования поддержала законопроект с масштабными санкциями против России.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон о санкциях против России. После окончательного одобрения документа Палатой представителей его передадут главе государства на подпись.

санкции против России Дональд Трамп Конгресс Линдси Грэм Теневой флот РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации