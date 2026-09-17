Трамп подпишет санкции Грэма против России, заявил представитель Белого дома

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ночь на 17 сентября Палата представителей США приняла законопроект об "адских санкциях" против России, который продвигал покойный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Теперь их намерен подписать президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о принятии законопроекта и планах Трампа

По словам источников, знакомых с ходом подготовки к голосованию, Белый дом оказывал давление на руководство республиканцев в Палате представителей, чтобы добиться продвижения законопроекта.

Так, вечером 16 сентября (по Киеву в ночь на 17 сентября) законодатели приняли законопроект, который предоставит Трампу новые полномочия по введению пошлин и оказанию давления на крупнейших стран импортеров российской нефти и газа.

В частности, "за" проголосовали 262 конгрессмена, а против "159". После этого документ был направлен на подпись Трампу. Представитель Белого дома рассказал WSJ, что президент США "планирует подписать законопроект".

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Отметим, что документ предусматривает санкции не только против отдельных российских физических и юридических лиц, но дает Трампу право вводить пошлины в размере до 100% на страны, которые покупают российскую энергоносительную продукцию. Помимо этого, законопроект продлевает санкции против Ирана до 2031 года.

Как сообщали Новини.LIVE, сутками ранее конгрессмен Майкл Маккол тоже говорил, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал подписать закон о санкциях против России. Он говорил, что после окончательного одобрения документ будет направлен на подпись лидеру США.

Также мы подробно рассказывали, что именно предусматривает документ.